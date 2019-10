Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti all'interno degli studi di Uomini e donne un po' di tempo fa. Nel giro di pochissimo tempo, i due ragazzi hanno subito compreso di essere fatti l'uno per l'altra, per questo motivo, hanno deciso di convolare a nozze. Lo scorso 30 maggio, infatti, hanno celebrato in Italia il loro matimonio e dopo un paio di mesi di vacanza, sono tornati a Miami dove vivono e lavorano.

Trascorso solo qualche mese dal lieto evento, la coppia felice ha annunciato con gioia l'arrivo di un bebé. Ieri pomeriggio hanno anche scoperto che si tratta di una femminuccia. I due ragazzi hanno dato l'annuncio sui loro profili Instagram attraverso un video molto emozionante.

Il percorso di Clarissa e Federico dopo la partecipazione a Uomini e Donne: nozze e bebè

La storia d'amore tra Clarissa e Federico è tra le più belle nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. Il percorso dell'ex tronista è stato davvero limpido e lineare.

Lei stessa, in una precedente occasione, aveva annunciato di aver capito di provare qualcosa per il ragazzo dalla prima esterna. Al termine del loro percorso, infatti, i due hanno dato luogo ad una splendida e solida relazione che, dopo pochissimo tempo, li ha condotti sull'altare. L'evento del loro matrimonio è stato molto emozionante per i fan. Tutti i follower, però, non vedevano l'ora di sapere se la ragazza fosse incinta o meno.

Ebbene, dopo pochissimo tempo dalle nozze, la Marchese annunciò il suo stato interessante. Dopo tale comunicazione e trascorsi i canonici 3/4 mesi, la coppia è stata lieta di annunciare che Clarissa porta in grembo una femminuccia. I ragazzi hanno deciso di fare questa comunicazione attraverso un video.

Il video in cui la coppia felice ha annunciato il sesso del loro primogenito: fan emozionati e felici

Nelle Instagram Stories in questione, infatti, si vedono Clarissa e Federico in primo piano intenti a dare la comunicazione ufficiale. I due ragazzi hanno fatto un simpatico countdown e poi hanno gridato all'unisono: "è una femminuccia".

La gioia dei due ragazzi è stata davvero immensa, così come quella di tutti i loro fan.

Ricordiamo che Clarissa e Federico, un po' di tempo fa, generarono parecchia preoccupazione in seguito al ciclone che si è abbattuto sulle Bahamas. I due, infatti, registrarono diverse Instagram Stories nelle quali cercarono di tranquillizzare i loro cari e i loro fan più affezionati. Fortunatamente, però, tutto è andato per il verso giusto, al punto che non furono costretti neppure a lasciare la loro abitazione poiché la direzione del tornado deviò e non colpì il quartiere nel quale alloggiavano.