Sono passate poche settimane da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno comunicato ai fan di essere in attesa del loro primo figlio. Oggi, 10 ottobre, i due ex di Uomini e Donne hanno svelato il sesso del bambino che dovrebbe nascere tra meno di 4 mesi. La bella siciliana e il marito, dunque, presto accoglieranno in casa la femminuccia che è frutto del loro amore, nato davanti alle telecamere meno di tre anni fa.

Clarissa e Federico genitori: sarà femmina

"It's a girl", è con questa frase in inglese che Clarissa e Federico di Uomini e donne hanno comunicato a tutti di aspettare una bambina. L'ex tronista, che ha sempre avuto un rapporto molto stretto con i fan, ha deciso di svelare il sesso del suo primo figlio poco dopo averlo scoperto.

Stando a quello che hanno dichiarato Gregucci e la Marchese sui social network in queste ore, lei è felicissima che stia per nascere una femmina, lui forse avrebbe preferito un maschietto.

L'annuncio ufficiale della sua gravidanza, comunque, la bella siciliana l'ha dato soltanto un paio di settimane fa: sebbene alcuni avessero già raccolto degli indizi a favore di questa ipotesi, la ragazza ha aspettato di intraprendere il quinto mese di gestazione prima di rendere pubblico questo lieto evento.

La creatura generata dall'amore tra Clarissa e Federico, dovrebbe venire al mondo tra meno di quattro mesi: l'ex Miss Italia ha confermato ai suoi sostenitori che la piccola nascerà a Miami, dove lei e il marito vivono da qualche anno per esigenze lavorative.

Da Uomini e Donne all'altare

La storia d'amore tra i "Marchesucci" (così i ragazzi sono chiamati da sempre dai loro fan), è iniziata negli studi di Uomini e Donne meno di tre anni fa. Quando Clarissa incrociò per la prima volta lo sguardo di Federico, intervenuto in trasmissione apposta per conoscere lei, per gli altri corteggiatori non ci fu più nulla da fare.

Passarono poche settimane, infatti, tra il primo incontro tra la Marchese e Gregucci e la scelta: l'ex tronista decise di vivere il sentimento nato davanti alle telecamere, lontano da occhi indiscreti.

La coppia ha da subito fatto sul serio: per amore del romano, l'ex Miss Italia ha lasciato l'Italia e si è trasferita a Miami: i due, infatti, sono rientrati nella loro terra d'origine a maggio scorso soltanto per convolare a nozze. Il matrimonio tra Clarissa e Federico è stato sulla bocca di tutti per settimane: la giovane, in particolare, è stata molto criticata per lo sfarzo eccessivo che ha fatto e di abiti costosi.

Rientrati in America dopo un periodo di vacanze, a fine settembre i Marchesucci hanno usato i social network per ufficializzare che presto diventeranno genitori: oggi, 10 ottobre, si è saputo che il primo figlio di questa bella coppia, sarà una femmina.