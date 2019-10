Oggi, venerdì 11 ottobre, Sossio e Ursula sono diventati nuovamente genitori: a quasi un anno dalla riconciliazione negli studi di Uomini e donne, Aruta e la Bennardo hanno accolto nella loro vita la piccola Bianca. È stato l'ex cavaliere del Trono Over ad informare i fan del lieto evento: alle ore 8:38, in Puglia, è nata la bambina che la coppia ha desiderato sin dall'inizio.

Sossio al settimo cielo: Ursula l'ha reso di nuovo papà

Sono passati quasi nove mesi da quando Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati negli studi di Uomini e Donne per fare un importante annuncio: da lì a breve sarebbero diventati genitori.

Oggi, dopo una lunga attesa, è stato l'ex calciatore ad usare i social network per comunicare che la sua terza figlia è nata, e che sia lei che la mamma stanno bene. "8:38, è nata Bianca", ha scritto il napoletano sotto alla tenera foto nella quale lo si vede stringere la manina della piccola, che sia lui che la compagna hanno desiderato sin dal loro primo incontro.

La parrucchiera pugliese, dunque, è diventata madre per la quarta volta: per entrambi gli ex protagonisti del Trono Over, però, è la primissima volta che hanno a che fare con una bimba, perché hanno avuto solo maschietti fino ad oggi.

La gravidanza dell'ex dama di U&D è stata documentata su Instagram con foto e video: negli ultimi giorni, forse in previsione dell'imminente parto, la donna aveva fatto perdere le sue tracce. Poche ore fa, è toccato a Sossio confermare che Bianca è venuta al mondo e sia lui che la fidanzata sono al settimo cielo.

Il lungo tira e molla a U&D e poi a Temptation Island

Prima che Ursula rimanesse incinta, Sossio Aruta gliene ha combinate di tutti i colori: la storia d'amore tra i due ex di Uomini e Donne Over, infatti, è stata contrassegnata da parecchi tira e molla, compresa una rottura decisa da lei al termine dell'esperienza a Temptation Island.

La coppia, infatti, ha partecipato alla prima edizione Vip del reality un anno fa e, a causa del pericoloso avvicinamento di lui a una delle tentatrici, la fidanzata scelse di tornare a casa da sola dopo il falò di confronto.

Resosi conto di amare davvero la Bennardo, il napoletano accettò di rientrare nel parterre del Trono Over per provare a riconquistarla: dopo qualche settimana di indecisione, la parrucchiera decise di dare un'altra chance al cavaliere che le ha rubato il cuore.

I due, la scorsa primavera, sono stati ospitati in studio da Maria De Filippi per annunciare che a breve sarebbero diventati genitori: oggi, 11 ottobre, il sogno di Sossio si è avverato perché tra le braccia stringe quella bambina che ha sempre desiderato e che, grazie a Ursula, ora può amare ed educare.