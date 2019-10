Elsa Laguna sarà costretta ad affrontare nuovi gravissimi problemi nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Esse saranno destinate a portare all'epilogo del lungo filone narrativo che per mesi ha visto come protagonista il triangolo formato dalla stessa Elsa insieme ad Isaac e Antolina. Ma prima di arrivare alla resa dei conti ci saranno nuovi ostacoli da affrontare per i due protagonisti. La crudeltà della Ramos, infatti, si rivolgerà ancora contro la sua storica rivale, causandone prima l'arresto e successivamente il ferimento ad opera della sua compagna di cella.

Successivamente, la Laguna scoprirà di avere anche un grave problema di salute che potrebbe persino portarla alla morte in tempi rapidi. Solo in seguito apprenderà le cause di una terribile malattia cardiaca scatenata, neanche a dirlo, dalla perfida Antolina.

Elsa scopre di avere un problema al cuore

I telespettatori de Il Segreto saranno costretti ad assistere a nuove terribili mosse da parte di Antolina, prima di assistere alla sua definitiva uscita di scena.

La Ramos denuncerà la sua storica rivale per adulterio e ne causerà l'arresto. Mentre Isaac tenterà di far ritirare tale denuncia, in carcere Elsa subirà le violenze della sua compagna Rufina, che agirà su richiesta di Antolina. Il dottor Zabaleta interverrà per curare la sua compaesana per una grave ferita impartita da Rufina e solo in tale circostanza capirà che ci sarà un problema peggiore da affrontare: Elsa soffrirà di una malattia che potrebbe risultarle fatale.

In seguito ne spiegherà i dettagli: si tratterà di un problema cardiaco, per il quale sembreranno non esserci cure. Se in un primo momento la Laguna sarà rassegnata al suo destino, al punto da lasciare Isaac, proprio grazie al suo amore e a quello degli amici, riprenderà a lottare, trovando anche un luminare disposto ad operarla.

La confessione di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto rendono noto che Elsa, grazie ad un prestito di Matias e Marcela, verrà sottoposta ad un delicato intervento al cuore e potrà riprendere a sperare nel futuro.

Un ultimo ostacolo però si metterà tra lei e Isaac. Dopo un periodo di lontananza da Puente Viejo, Antolina rientrerà in paese, annunciando di essere cambiata e di voler rimediare ai suoi errori. Si tratterà dell'ultimo tentativo di portare a termine la sua vendetta contro Elsa. Quest'ultima si farà aiutare proprio dall'ex ancella nei giorni successivi all'operazione. Ma, pensando che l'odiata rivale stia morendo a causa di una nuova crisi cardiaca, la Ramos confesserà le sue colpe: non solo ha causato l'attentato nel giorno del matrimonio con Isaac, ma Antolina ha ucciso anche il padre di Elsa e si è poi accordata con Alvaro per allontanarla dal paese.

E se ancora le sue cattiverie non bastassero, ammetterà anche di avere causato la grave malattia al cuore che ha spinto la Laguna a pochi passi dalla morte. Questa volta, però, Antolina non farà i conti con la furbizia della rivale. La sua confessione infatti verrà ascoltata da Isaac e dal sergente Cifuentes, nascosti dietro alla porta.