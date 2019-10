Stasera, mercoledì 16 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities, il talent condotto da Michelle Hunziker. In questa penultima puntata i sei semifinalisti proveranno a conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finale. Giudice speciale della serata la conduttrice Maria De Filippi.

Amici Celebrities, anticipazioni: Maria De Filippi giudice speciale della puntata

Nella semifinale di stasera, i sei concorrenti in gara faranno di tutto per conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finale.

Affronteranno cinque gironi e in ognuno di questi verrà decretato un finalista o un eliminato.

Vecchie conoscenze di Amici ritorneranno in studio per duettare con i concorrenti: dai tutor Giordana D'Angi, Alberto Urso, Andrea Muller e Sebastian Melo, fino ad arrivare a Stash dei The Kolors, al vincitore dell'anno scorso Irama e alla ormai attrice Diana Del Bufalo. Il giudizio delle prove verrà sempre affidato alla giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

L'appuntamento è rinnovato per stasera, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il programma sarà disponibile anche online, sulla piattaforma in streaming Mediaset Play.