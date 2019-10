Tante novità nella quarta puntata di Amici Celebrities che andrà in onda stasera, mercoledì 9 ottobre, su Canale 5; a incominciare dalla nuova conduttrice Michelle Hunziker, che subentra alla padrona di casa Maria De Filippi. Anche per oggi è prevista la doppia eliminazione e insieme agli artisti in gara duetteranno Riki e Fred De Palma.

Amici Celebrities, anticipazioni: Riki ospite della puntata

Amici Celebrities sta presentando al pubblico tantissime novità, a incominciare dalla messa in onda (passata dal sabato al mercoledì sera), fino ad arrivare all'introduzione di una nuova conduttrice: infatti da oggi il timone passerà nelle mani di Michelle Hunziker.

La presentatrice svizzera, fino a pochi giorni fa, era impegnata con la conduzione di Striscia la Notizia e questa sera darà il cambio alla De Filippi, che tra dieci giorni sarà impegnata con la nuova stagione di Tu si que vales.

Anche oggi i concorrenti della squadra Bianca e Blu si batteranno per tenersi stretto un posto nel programma. Ci saranno due eliminazioni e gli artisti, durante la prova "Duetto con ospite", si esibiranno con Riki e Fred De Palma.

L'appuntamento è per le 21:35 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.