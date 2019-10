Secondo appuntamento con il trono classico di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, venerdì 11 ottobre, la vera protagonista sarà la corteggiatrice Veronica. Infatti la ragazza, dopo tanti tira e molla, finalmente di dichiarerà e la sua scelta sarà Alessandro Zarino.

Uomini e Donne, anticipazioni: Veronica nel mirino delle altre corteggiatrici

Dopo alcune puntate fatte di indecisioni, finalmente la corteggiatrice Veronica si dichiarerà al suo tronista preferito, ovvero Alessandro Zarino.

Questa scelta porterà non solo tante polemiche da parte delle corteggiatrici, ma anche i tronisti Giulio e Alessandro si “punzecchieranno” tra di loro: il tronista napoletano ammetterà che Raselli è solo bravo “a fare battutine”. Secondo la tronista Giulia, invece, Veronica sa che Giulio è molto orgoglioso e non gliela vuole dar vinta.

Anche il percorso degli altri pretendenti non si sta rivelando facile: Sara, non portata fuori in esterna da Giulio, ha le idee ben chiare e non vuole perdere tempo venendo messa da parte.

Mentre Cristiano ha proprio conquistato il cuore e la fiducia di Giulia. Queste e altre vicende andranno in onda questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14:45.