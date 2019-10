Si conclude oggi 11 ottobre la programmazione settimanale di Uomini e donne, con la seconda puntata dedicata al Trono Classico. Dopo l'addio di Sara Tozzi, la parola passerà ai suoi colleghi Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli che continueranno il loro percorso di conoscenza con corteggiatori e corteggiatrici. Ampio spazio verrà riservato a Veronica che, dopo alcune puntate in cui ha ammesso di essere indecisa, si dichiarerà per Alessandro.

Il fatto causerà l'inevitabile delusione di Giulio oltre che il dibattito in studio tra varie ragazze del parterre. Toccherà poi all'esterna di Raselli con Irene, terminata con un battibecco tra i due. Le discussioni non mancheranno anche nel trono di Giulia, poco convinta delle reali intenzioni di Alessandro e maggiormente a suo agio con Daniele.

Uomini e donne anticipazioni: Veronica si dichiara

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 11 ottobre si riferiscono alla seconda parte della registrazione del 25 settembre.

Come riporta il Vicolo delle News nel suo tradizionale resoconto, Veronica uscirà in esterna con Alessandro ma qui lui apparirà visibilmente arrabbiato. Stanco dell'indecisione della corteggiatrice, deciderà di andarsene, dicendole di non avere intenzione di rivederla fino a quando lei si chiarirà le idee. In studio, Veronica prenderà finalmente posizione e si dichiarerà proprio per Zarino. La sua reazione deluderà Giulio, che continuerà a lanciarle sguardi per tutta la durata della puntata.

Le altre corteggiatrici interverranno per criticarla, accusandola di non essere sincera, e lo stesso dirà anche Alessandro. Sulla questione interverrà anche la tronista Giulia, come riporta il video di anticipazioni pubblicato da Witty Tv. La romana affermerà, riferendosi a Giulio: "Lei è molto orgogliosa, lui è molto orgoglioso, ha capito il gioco di Giulia".

Trono Classico Uomini e donne: ancora dubbi per Giulia

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna, Giulio vivrà un'emozionante esterna con Irene al termine della quale, però, la manderà su tutte le furie.

Il tronista, infatti, aggiungerà di essere interessato a lei solo dal punto di vista fisico. Sara, la ragazza con cui Raselli era uscito nelle prime esterne, avrà qualcosa da aggiungere, chiedendo al tronista le ragioni della mancata uscita. La corteggiatrice sbotterà: "Non ho voglia di stare qui a perdere tempo". Giulio: "E allora vai!" Ma alla fine, la inviterà a restare. Giulia uscirà con Alessandro, che la porterà in spa.

Lei avrà dei dubbi, identificandolo come 'il bello della scuola' e dicendosi non convinta del suo reale interesse. Tina Cipollari, a questo punto, le consiglierà di credere di più in sé stessa. Molto meglio andrà l'esterna con Daniele: qui la tronista dichiarerà di fidarsi, scambiando coccole e abbracci con il corteggiatore.