Cosa sta accadendo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia nata a Uomini e donne lo scorso fine febbraio? Stanno ancora insieme o si sono lasciati? La domanda continua a rimbalzare da settimane tra gli storici fan del dating show condotto da Maria De Filippi, incuriositi dalla totale assenza di contatti tra i due fidanzati. La coppia non appare mai insieme nei post su Instagram, né tantomeno commenta le rispettive pubblicazioni sui vari social network.

Le voci di crisi si sono fatte sempre più insistenti, tanto da spingere la giovane romana ad uno sfogo al vetriolo su Instagram contro le eccessive critiche ricevute. Eppure, alcuni scatti recentemente pubblicati dal "Vicolo delle News" potrebbero mettere fine ai sospetti, dato che Irene e Luigi sono stati avvistati insieme in un locale di Roma.

Le foto testimoniano l'incontro a Roma

Nelle ultime settimane, Luigi Mastroianni ha trascorso una lunga vacanza in Brasile insieme ad alcuni amici, mentre Irene Capuano è rimasta in Italia, dedicandosi alla sua passione per la moda (ha anche partecipato alla Fashion Week a Milano).

Al suo ritorno in Italia, però, l'ex tronista di Uomini e donne è subito andato in Sicilia dalla sua famiglia, senza fermarsi a Roma per incontrare la sua fidanzata. Questo è ciò che traspare dalle sue Stories su Instagram, eppure una segnalazione del Vicolo delle News fa pensare ad altro. Anche se l'incontro di Luigi e la Capuano non è stato testimoniato da foto ufficiali sui rispettivi profili, i due si sono visti e hanno pranzato insieme in un locale della Capitale. Gli scatti, infatti, non lasciano dubbi sulla loro presenza nel ristorante, anche in compagnia di alcuni amici.

Continua il silenzio social di Irene e Luigi

Secondo quanto riportato dal portale Il Vicolo delle News, Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono ritrovati di recente a Roma dopo il ritorno di lui dal Brasile. La coppia dunque si frequenta ancora, ma allora perché mantenere il silenzio e non condividere la notizia con i propri followers? La risposta potrebbe arrivare dal duro sfogo pubblicato dall'ex corteggiatrice romana qualche giorno fa su Instagram, dove aveva sbottato contro le tante critiche mosse nei suoi confronti.

In tale occasione aveva chiarito: "Sono arrivata al punto di smettere di condividere la mia quotidianità con alcune di voi per quanta gente schifosa esiste". Aveva anche aggiunto di non voler rendere trash la sua storia (inevitabile la frecciatina a Francesco Chiofalo) dandola in pasto ai cosiddetti 'leoni da testiera'. E proprio la scelta di non parlare delle novità con Luigi potrebbe essere vista come una conseguenza del desiderio di privacy.