Flora Canto in queste ore ha smentito a gran voce di aver parlato di una delle sue storie del passato, soprattutto di aver tirato in ballo Filippo Bisciglia. La giovane, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, si è sfogata ed ha puntato il dito contro il giornalista che le ha fatto una recente intervista. Tutto è accaduto in questi giorni quando sulle pagine di Di Più sono comparse alcune dichiarazioni della moglie di Enrico Brignano, in cui si parlava della relazione avuta con Bisciglia. Sulla rivista di cronaca rosa, i lettori hanno letto queste affermazioni: "Il tradimento? Ora è acqua passata, Filippo non lo sento più".

Parole inventate dal giornalista di Di Più

L'ex tronista senza troppi giri di parole ha confessato che quelle parole, sono state completamente inventate dal giornalista per creare ad hoc uno scoop di Gossip.

Su Instagram l'attrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza con un abito bianco. La didascalia non lascia alcuna immaginazione: "Spero che questo post faccia il giro del mondo o magari dei giornali, soprattutto quelli 'piccoli' che non riescono a riportare un'intervista così come viene fatta."

L'ex protagonista di Tale e Quale Show ha affermato di non aver parlato del suo ex fidanzato, in quanto non è nelle sue corde parlare di cose legate al passato.

La donna ha confessato che oggi, vuole parlare solo del marito meraviglioso che ha accanto e della sua bambina. Senza troppi giri di parole la Canto ha ribadito: "Non parlo di ex o storie passate. Il passato è passato ed è bene lasciarlo lì."

Prima di concludere il suo sfogo, l'attrice ha puntato il dito anche contro il giornalista della rivista Di Più: "Purtroppo ancora ci casco, credendo a giornalisti che fingono di essere interessati a me.

Invece, cercano solo gossip, nell'accezione più negativa del termine."

Flora Canto contro la giuria di Tale e Quale

Fresca di partecipazione a Tale e Quale Show, Flora Canto è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione. La moglie di Enrico Brignano lo scorso venerdì ha espresso il suo disappunto sulla giuria del programma. Tutto è accaduto al termine della divulgazione delle tre classifiche. Dopo che Lidia Schillaci non ha ottenuto il massimo dei voti, la Canto in un commento ha scritto: "Purtroppo io e la giuria, due rette parallele che non s'incontreranno mai".

Secondo Flora, l'imitazione della Schillaci nei panni di Mia Martini avrebbe meritato molto di più. A quanto pare è sembrato dello stesso parere anche Luca Favilla, nonché fidanzato della concorrente in gara. A pensare come Luca e Flora, ci sono anche i telespettatori che da tempo hanno messo nel mirino i tre giurati del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.