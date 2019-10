Il Segreto, la popolare soap opera spagnola, nei prossimi episodi terrà i fedeli telespettatori con il fiato sospeso per le sorti di due amatissimi personaggi: le trame dal 3 al 9 novembre rivelano infatti che Maria e Matias rimarranno gravemente feriti a causa dello scoppio di una bomba durante le nozze di Fernando, il quale rimarrà vedovo visto che la consorte Maria Elena morirà sul colpo. Intanto Elsa, pur di non confessare ad Isaac di essere gravemente malata, deciderà di lasciarlo. Infine, Severo avrà il sospetto che la bomba che aveva fatto costruire per colpire Francisca sia la stessa esplosa alle nozze del Mesia.

Il Segreto, Francisca non si fida di Fernando

Le trame de Il Segreto dal 3 al 9 novembre rivelano che Meliton ed Onesimo si innamoreranno entrambi della pescivendola Saturna: i due, per conquistarla e restare soli con lei, si faranno dei dispetti. Nel frattempo, donna Francisca non si fiderà di Fernando e non sarà affatto convinta che sia tornato in paese soltanto per sposare Maria Elena e dare una svolta alla sua vita, per cui starà sempre in guardia.

Nel frattempo Maria si concentrerà comunque sui preparativi delle nozze e, confidandosi con suo nonno Raimundo, gli rivelerà di essere invidiosa di Fernando visto che a differenza sua è riuscito a rifarsi una vita accanto ad un'altra donna. Intanto Consuelo noterà che Elsa si comporta in maniera alquanto contraddittoria e capirà che nasconde qualcosa. Allo stesso modo, Irene sospetterà che Severo voglia commettere una pazzia per vendicarsi di Francisca.

A Puente Viejo intanto giungerà Victoria Kent, l'attivista per i diritti delle donne che prenderà parte alle riunioni del circolo esclusivo per sole donne.

Matias e Maria gravemente feriti, Maria Elena muore

Francisca, non fidandosi di Fernando, farà in modo che la sicurezza della villa sia intensificata e dirà a Mauricio di tenere gli occhi bene aperti. Intanto, Maria Elena che non vede l'ora di convolare a nozze con il Mesia, chiederà a Raimundo di accompagnarla all'altare e l'Ulloa accetterà con entusiasmo.

Allo stesso modo, Maria accetterà di essere la testimone di nozze del suo ex marito. Si giungerà così al giorno in cui Fernando e Maria Elena convoleranno a nozze davanti ad amici e parenti, ma al momento di aprire i regali di nozze il lieto evento si trasformerà in tragedia a causa dello scoppio di una bomba. La povera Maria Elena, proprio vicino al punto della deflagrazione, morirà sul colpo mentre Matias e Maria rimarranno gravemente feriti: il ragazzo riporterà una grave ferita all'occhio e rischierà di perderlo, lei invece rimarrà incosciente per diverso tempo ed il dottor Zabaleta, dopo averla visitata, non sarà in grado di riferire cosa abbia di preciso la giovane.

Severo pensa di essere il responsabile della tragedia

Fernando soffrirà moltissimo per la grave perdita subita e si pentirà di aver fatto ritorno a Puente Viejo, un luogo che gli ha procurato più dolori che gioie. Nel frattempo, Francisca acconsentirà a celebrare la veglia funebre della sfortunata Maria Elena presso la sua villa. Negli stessi istanti Elsa, che avrà scoperto di essere gravemente malata, deciderà di lasciare il suo amato Isaac pur di non rivelargli la sua malattia: ma il falegname, non riuscendo a credere alle sue orecchie, chiederà consiglio a Consuelo, che lo rassicurerà dicendogli che cercherà di scoprire per quale motivo la Laguna abbia preso questa decisione.

Nel frattempo, Severo verrà a sapere della morte di Maria Elena e penserà di essere in qualche modo il responsabile della terribile tragedia, in quanto avrà il sospetto che la bomba esplosa durante le nozze del Mesia e della Casado de Brey sia la stessa che aveva fatto costruire lui. Il proprietario delle risaie farà di tutto per nascondere il suo stato d'animo e la sua preoccupazione alla moglie Irene, ma sembrerà non riuscirci.