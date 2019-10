Venerdì 25 ottobre è iniziato il Super Torneo di Tale e Quale Show, dove si sfidano 6 concorrenti dell'edizione di quest'anno e 6 della precedente edizione. Il talent condotto da Carlo Conti è finito al centro di un'aspra bufera mediatica, in particolare la giuria è stata accusata di non dare sempre i voti giusti. Agli occhi dei telespettatori non è affatto passato inosservato un commento pubblicato da Flora Canto, sotto uno scatto pubblicato da Lidia Schillaci.

La Schillaci questa settimana si è cimentata nei panni di Mia Martini. Sebbene la ragazza si sia impegnata ed abbia dato il massimo per onorare un mostro sacro della musica italiana, la sua performance non ha ottenuto dei grandi voti.

A fine esibizione Lidia Schillaci ha postato uno scatto in cui si è detta emozionata per aver dovuto interpretare la grande Mia Martini. Nel post la concorrente del talent targato Rai 1, rivolgendosi ai fan ha chiesto se fossero stati contenti della sua esibizione.

Tra i vari utenti, non è passato inosservato il commento di Flora Canto.

La moglie di Enrico Brigano ed ex concorrente del programma ha scritto: "Come ti dicevo sempre a fine serata e come ti dico anche stasera, io e la classifica dei giudici: due rette parallele che non ci incontreremo mai". Nel commento, la Canto si è complimentata con Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi ma ha puntato il dito contro i membri della giuria.

Le parole di Flora Canto non hanno fatto altro che alimentare la polemica, visto che pochi istanti prima su Instagram il fidanzato della Schillaci aveva presa di mira l'intero programma.

Luca Favilla contro il programma Rai: 'Care agenzie dei talent, aprite gli occhi'

L'esibizione di Lidia Schillaci ha suscitato qualche polemica di troppo. Secondo alcuni telespettatori la ragazza avrebbe meritato il posto, anziché bazzicare nei piani bassi della classifica.

Al termine del programma Luca Favilla ha criticato duramente l'intero show condotto da Carlo Conti.

Il fidanzato della Schillaci su Instagram ha pubblicato un duro sfogo: "Chissà perché non gli è stata affidata una cantante più affine a lei. Chissà perché dopo la prima puntata, è sempre stata buttata giù in qualche modo". Nel lungo post Favilla ha puntato il dito anche contro la giuria, definendola imbarazzante nel modo di votare le esibizioni degli artisti in gara.

Con tutta probabilità le parole di Luca Favilla e quelle di Flora Canto faranno sicuramente discutere, anche perché il ballerino poi ha concluso il suo intervento con testuali parole: "Care agenzie dei talent, aprite gli occhi". Ricordiamo, che nelle precedenti puntate i telespettatori avevano sollevato delle accuse contro Francesco Monte, accusandolo di essere arrivato al Super Torneo immeritatamente.