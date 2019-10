Alex Belli e Delia Duran, recentemente, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente dall'ex marito della modella e proprio per questo sono al centro dell'attenzione. Entrambi hanno raccontato quello che è accaduto sui social, sottolineando che la Duran è anche finita al pronto soccorso proprio per via di questo attacco fisico. Delia lo scorso anno era stata ospite da Barbara D'Urso, dove aveva mostrato i segni della violenza fisica subita dall'ex marito e dove aveva confermato che si trattava di un uomo violento sia psicologicamente che fisicamente.

Tutti hanno creduto al racconto fatto da Alex Belli tramite il suo profilo Instagram, confermato in seguito proprio dalla stessa Delia che ha precisato che l'aggressione da parte dell'ex marito è avvenuta di fronte al Tribunale di Ravenna. I due hanno testimoni a loro favore, tra cui le forze dell'ordine presenti sul luogo. Eppure, c'è una persona che non crede alle parole della coppia. Si tratta di Mila Suarez, storica ex fidanzata di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello.

Mila Suarez non crede all'aggressione subita da Alex Belli e Delia Duran

Mila Suarez, che spesso è tornata a parlare del suo ex Alex Belli e che ha avuto un confronto molto acceso con Delia Duran all'interno della casa del Grande Fratello, sembra non essere particolarmente convinta dal racconto della coppia riguardo l'aggressione subita da parte dell'ex marito della modella. Ha espresso il suo parere pubblicamente, come è solita fare, tramite il suo profilo social, esternando apertamente tutti i suoi dubbi.

Mila ha spiegato che se tutto questo fosse vero, umanamente le dispiacerebbe, ma ha aggiunto di non credere a questa loro versione. Lei stessa ha affermato di fare molta fatica a credere alle parole di Alex e Delia in quanto le sembra molto strano che un'aggressione del genere possa essere accaduta proprio davanti al Tribunale di Ravenna, dove sono presenti le forze dell'ordine. Mila, inoltre, ha aggiunto di essersi messa in contatto con l'ex marito della Duran per avere modo di confrontarsi direttamente con lui.

L'uomo, ovviamente, ha negato l'aggressione spiegando che in realtà quello che è accaduto è molto diverso da quello che è stato raccontato. La Suarez ha aggiunto che si sente in dovere di difendere quest'uomo che non è presente sui social network, pensando sia giusto ascoltare anche la sua versione dei fatti. Secondo lei bisogna fare una differenza tra ciò che è accaduto e ciò che hanno raccontato le vittime Alex e Delia.

Mila Suarez contro Alex Belli e Delia Duran

Mila Suarez nei suoi post social ha spiegato che la storia dell'aggressione ai danni di Delia Duran e Alex Belli le è stata raccontata e che lei non è interessata a quello che succede alla coppia. Nonostante questo, però, non ha perso l'occasione per tornare a parlare di loro, schierandosi completamente dalla parte dell'ex marito di Delia. La Duran e Belli, dalla loro parte, hanno diversi testimoni molto attendibili e appartenenti alle forze dell'ordine, per cui risulta molto difficile non credere alla loro versione.

Inoltre la Duran ha pubblicato il referto medico post aggressione sui social. Che sia semplicemente un'occasione colta da Mila Suarez per tornare a parlare negativamente del suo ex? In fondo non è la prima volta che Mila Suarez attacca Alex Belli pubblicamente.