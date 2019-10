Giulia De Lellis continua ad essere la regina indiscussa dei social e in queste ore su Instagram ha postato uno scatto decisamente audace che non è passato inosservato. L'ex volto di Uomini e donne, infatti, ha scelto di condividere con i suoi milioni e milioni di follower su Instagram una fotografia che la ritrae a mezzo busto senza veli, un po' come mamma l'ha fatta. Uno scatto che ha messo Giulia al centro della ribalta mediatica in questa domenica di ottobre, anche se va detto che i complimenti per lei sono stati assolutamente positivi e in moltissimi si sono congratulati per lo scatto.

La foto piccante di Giulia De Lellis infiamma Instagram

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giulia si è divertita a postare su Instagram questo scatto tratto da un servizio fotografico realizzato da David Bellemere, che poi lei stessa ha deciso di taggare sulla sua pagina ufficiale.

Uno scatto che lascia intravedere 'le grazie' dell'ex volto fidanzata di Andrea Damante, la quale ha aggiunto una didascalia decisamente significativa.

Giulia, infatti, nel messaggio che ha postato come commento a questa fotografia ha scritto: 'Ho due stati d'animo: niente conta e tutto conta troppo'. Immediata la reazione dei tantissimi fan che la seguono e la supportano su Instagram, i quali si sono assolutamente complimentati con lei per la scelta di pubblicare le foto, incurante del fatto che potesse essere considerata un po' troppo audace.

Giulia del resto va avanti per la sua strada, incurante delle critiche che spesso le vengono mosse e questa volta si può dire che abbia fatto davvero benissimo, dato che i commenti dei suoi follower sono stati tutti positivi e pieni di complimenti. Un periodo decisamente fortunato per Giulia De Lellis, la quale sta vivendo una grande storia d'amore con Andrea Iannone. La relazione tra i due prosegue nel migliore dei modi, così come ha confermato la ragazza stessa in diverse interviste concesse in queste settimane. Giulia e Andrea appaiono ormai inseparabili e trascorrono moltissimo del loro tempo assieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Grande successo per il libro di Giulia De Lellis

Ma la De Lellis sta vivendo un periodo molto fortunato anche dal punto di vista lavorativo. Il suo libro autobiografico 'Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza', dove racconta per la prima volta del tradimento perpetrato ai suoi danni da Andrea Damante, è ormai un best seller.

Il romanzo, infatti, ha raggiunto e mantenuto per settimane la prima posizione della classifica dei libri più venduti della settimana.

Un vero e proprio trionfo per la De Lellis, la quale tra qualche mese debutterà anche al timone del programma 'Giortì' che la vedrà protagonista al fianco di Gemma Galgani.