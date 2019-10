Mentre Giulia De Lellis dichiara amore a Iannone con foto piuttosto particolari (in cui lui è coperto solo da emoticon a forma di cuore), i fan tornano ad associarla al suo più famoso ex: Andrea Damante. Il brano inedito che il dj ha pubblicato su Instagram alcune ore fa, secondo tanti altro non è che il racconto della travagliata storia con l'influencer, alla quale sembra chiedere di tornare tra le sue braccia.

Il brano di Andrea che ha fatto impazzire i fan

Da ieri sera, venerdì 11 ottobre, sui social network non si parla d'altro: Andrea Damante avrebbe scritto una canzone sulla storia d'amore che ha vissuto con Giulia De Lellis. Questa almeno è la convinzione che hanno maturato alcuni fan dopo aver ascoltato stralci del pezzo che il siciliano ha pubblicato su Instagram qualche ora fa, catturando l'attenzione degli appassionati di Gossip e dei curiosi.

Nelle Stories nelle quali il dj accompagna con voce e chitarra un amico, lo si sente pronunciare queste interessanti frasi: "A volte mi vergogno di me stesso... ricordo lei, sogno di poterla scordare. Non tutto quello che vuoi è accessibile... oggi scrivo di lei per l'ultima volta, mentre aspetto che sia qui ad aprirmi la porta".

"Domani sarà ancora più lontana. Vorrei sapere se mi hai ancora in testa...

vorrei sapere se hai intenzione di tornare, le tue foto non le ho mai cancellate...".

Sono questi i passaggi più significativi del pezzo che l'ex tronista di Uomini e donne ha intonato e che sembrano rimandare alla relazione con l'infuencer romana, che oggi si mostra felice accanto ad Andrea Iannone.

Giulia innamorata di Iannone: Damante ancora single

Mentre Andrea Damante si dice le abbia dedicato alcuni versi di una canzone inedita che potrebbe uscire presto, Giulia De Lellis continua a vivere la sua favola d'amore con Iannone.

Da un paio di settimane a questa parte, infatti, la ragazza è in vacanza con il fidanzato: dopo aver fatto tappa in Thailandia, attualmente i due si trovano a Singapore, in attesa di una nuova gara della Moto GP.

Che l'influencer sia pazza del compagno, lo si intuisce anche dalle tante dediche che gli fa sui social network: qualche giorno fa, per esempio, la giovane ha immortalato il pilota alla finestra coperto soltanto da emoticon a forma di cuore.

La delusione vissuta per i ripetuti tradimenti del dj siciliano (che ha raccontato dettagliatamente nel romanzo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", al vertice delle classifiche di vendita da quasi un mese) dunque sono acqua passata per la bella 23enne: da quando l'ex di Belen Rodriguez è entrato nella sua vita, tutto sembra essere tornato al proprio posto.