L'ospite di punta della puntata di Che tempo che fa di oggi, domenica 20 ottobre, è John Travolta. Il divo americano, che ha compiuto 65 anni a febbraio, è in Italia in qualità di partecipante alla Festa del Cinema di Roma, manifestazione iniziata il 17 ottobre e che durerà sino a domenica 27. L'attore riceverà, durante la manifestazione di Roma, un premio per il film The Fanatic. Fabio Fazio cercherà, con questa intervista, di risollevare gli ascolti dopo il calo della scorsa settimana (probabilmente dovuto all'elevata concorrenza presente negli altri canali).

John Travolta da Fabio Fazio: la carriera dell'attore americano

John Travolta sarà dunque ospite nella puntata odierna di Che tempo che Fa, condotto come sempre da Fabio Fazio con la collaborazione di Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerback. Una carriera, quella dell'artista statunitense, iniziata nel mondo del teatro: nel 1970 ottenne la prima fama grazie al ruolo di attore nel musical Grease, che gli permise di girare tutti gli Stati Uniti.

Il primo vero e proprio film cinematografico in cui comparve Travolta fu Il Maligno, film del 1975 diretto da Robert Fuest. Ma la notorietà mondiale arriva nel 1977 con La febbre del Sabato Sera: il film ottenne un successo planetario e John Travolta, che interpretava un commesso italo-americano che cercava la riscossa nelle discoteche di New York, divenne una vera e propria icona del cinema. Grazie a questo film, Travolta ricevette la prima nomination agli Oscar.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Curiosità

La seconda nomination arrivò quasi 20 anni grazie a Pulp Fiction di Quentin Tarantino. In entrambi i casi, tuttavia, l'artista non riuscì a vincere la statuetta più ambita ad Hollywood. Sono stati tantissimi i premi vinti durante la carriera, fra cui un Golden Globe e un 'David di Donatello'.

John Travolta intervistato anche dal Corriere della Sera

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, John Travolta aveva rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

L'attore americano ha parlato, in particolare, del fatto di non essere mai riuscito a vincere l'Oscar: "Mai vinto un Oscar? Ciò che conta è ciò che ricorda la gente. Il vero premio è la memoria collettiva delle persone. Nessuno ricorda chi ha vinto il premio quando ero nominato io, ma tutti ricordano i film in cui ho recitato quando ho ricevuto la nomination". Travolta ha parlato anche del modo in cui ha deciso di affrontare la vita: "Nella vita ci sono momenti belli e brutti; l'importante è sapersi divertire e prendere sempre la vita con il sorriso".

Una vita non sempre fatta di lusso e felicità, quella del divo americano: nel 2009 l'attore perse infatti il figlio sedicenne durante una vacanza con la famiglia alle Bahamas.

Che tempo che fa, programma storico della Rai [VIDEO], quest'anno è in onda su Rai 2 tutte le domeniche dalle ore 21:00. Il programma è visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.