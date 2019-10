Come procede la storia d'amore tra Ida e Riccardo a distanza di qualche settimana dalla fatidica lettera d'amore che il cavaliere ha voluto dedicare alla sua ex fidanzata? Sono tantissimi i fan della coppia nata nello studio di Uomini e donne curiosi di scoprire le ultimissime novità e Riccardo, intervistato dal magazine della trasmissione di Canale 5, ha ammesso che c'è stata una bugia di Ida che lo ha fatto molto soffrire e che aveva a che fare con il suo 'nemico' in amore, Armando, che in queste settimane ha provato ad avvicinarsi alla bella dama del trono over.

Uomini e donne, Riccardo torna a parlare di Ida e della bugia che l'ha ferito

Nel dettaglio, infatti, Riccardo ha svelato al Magazine di Uomini e donne che dopo la lettera d'amore che lui ha deciso di dedicare ad Ida, gli ha fatto molto piacere vedere che anche lei ha fatto un passo in avanti nei suoi confronti e lo ha cercato dopo la puntata.

Tuttavia quando sono ritornati in studio a U&D, Riccardo ha ammesso di essersi meravigliato nel momento in cui si è ritrovato di fronte una persona completamente diversa. Tuttavia quello che l'ha ferito maggiormente è stata la bugia che Ida gli ha detto o, per meglio dire, il segreto che non gli ha svelato.

Sì, perché mentre Ida e Riccardo si stavano frequentando per cercare di rimettere insieme i pezzi della loro storia d'amore, la dama nel frattempo si sentiva anche con Armando, con il quale si è scambiato dei messaggini.

Il cavaliere ha ammesso che se fosse stata Ida a dirglielo non sarebbe cambiato molto, perché la loro storia d'amore era già in alto mare ma scoprirlo in puntata, e non dalla diretta interessata, lo ha ferito moltissimo. 'Ha sporcato la nostra storia con una bugia', ha dichiarato Riccardo al Magazine di Uomini e donne, anche se da parte sua c'è comunque un certo interesse ad andare avanti e a cercare di recuperare ciò che di bello hanno costruito nel corso di questi anni.

Le frecciatine di Armando contro Ida Platano

Una storia d'amore decisamente complicata quella tra Ida e Riccardo i quali, però, continuano ad appassionare milioni di spettatori, curiosi di scoprire quale sarà l'epilogo finale di questa relazione. Riusciranno i due a superare tutti gli ostacoli e le incomprensioni che si sono venute a creare nel corso di queste settimane?

Intanto Armando, dopo essere stato 'sedotto e abbandonato' da Ida, ha lanciato delle frecciatine al vetriolo alla dama di Uomini e donne, ritenendo che con il suo modo di fare l'avrebbe soltanto sfruttato per arrivare ai suoi scopi.

Immediata la reazione dei fan di Armando che sui social lo hanno difeso, incitandolo a voltare pagina e a dimenticare definitivamente Ida.