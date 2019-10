15:06 - abbandonati Ida e Riccardo, si passa al momento "ludico" della puntata: Gemma e Jean Pierre dovranno affrontare il "gioco della mela", tratto da una scena del film "Il tempo delle mele".

14:59 - Riccardo e Ida vanno nel backstage e discutono di ciò che è appena successo in studio.

Secondo voi il sentimento tra Ida e Riccardo riuscirà ad andare oltre ogni ragionevole dubbio? #UominieDonne pic.twitter.com/ufYpCkACgR — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 15, 2019

14:55 - Riccardo dice a Ida: "Credo proprio di amarti ancora".

I due ballano insieme.

Riccardo ha trovato il coraggio di aprire il suo cuore a Ida... Come reagirà? #UominieDonne pic.twitter.com/xeHj6gI6IN — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 15, 2019

14:49 - Riccardo inizia a leggere la lettera, ma l'emozione blocca ripetutamente la lettura.

Diretta Uomini e Donne, trono classico: martedì 15 ottobre

Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne.

Quella di oggi, martedì 15 ottobre, sarà una puntata molto importante, visto che Riccardo Guarnieri riuscirà, finalmente, a leggere la lettera che ha scritto per Ida Platano. Spazio anche alla spensieratezza, con “il gioco della mela” che coinvolgerà Gemma Galgani e Jean Pierre.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo legge la lettera a Ida

Dopo il lunghissimo tira e molla di ieri, dove anche la De Filippi ha “sbottato”, dicendo a Riccardo “sei un cretino” (tutto a causa della testardaggine del cavaliere), finalmente oggi il Guarnieri si deciderà a leggere la lettera che ha scritto per Ida.

Non sarà facile, visto che molto spesso, a causa dell’emozione, s’interromperà, ma alla fine riuscirà a esprimere alla dama bresciana tutto ciò che sente. Quest’ultima si dimostrerà molto titubante è confusa, ma Riccardo, dietro le quinte, le spiegherà che l’unica cosa che gli interessa è vederla felice.

Spazio anche al gioco, con Gemma e Jean Pierre che affronteranno “il gioco della mela”, tratto da una famosa scena del film “Il tempo delle mele”.

I due dovranno afferrare la mela utilizzando solo la bocca e a questo gioco verranno sottoposti anche Ida e Riccardo.

Intanto sta proseguendo la conoscenza tra Paolo e Valentina M., anche se quest’ultima ha dichiarato che non è disposta a dargli l’esclusiva: infatti per lei arriva in studio un nuovo corteggiatore, Gennaro, molto apprezzato, soprattutto da Tina Cipollari. Questo e altro ancora nella puntata odierna di Uomini e Donne, a partire dalle 14:45 su Canale 5.