La relazione tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano è arrivata al capolinea. Dopo giorni di silenzio, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha deciso di romperlo attraverso un post pubblicato sui social. La storia tra Irene e Luigi sembrava proseguire a gonfie vele. Purtroppo, però, i due dopo una lunga crisi hanno scelto di intraprendere due strade differenti. In seguito alle numerose voci su un ipotetico addio della coppia uscita dal dating-show condotto da Maria De Filippi, il deejay siciliano ha confermato la rottura con la sua fidanzata.

Mentre Luigi ha svelato i motivi dell'addio con Irene, quest'ultima non aveva rilasciato nessuna dichiarazione. Un silenzio quello della Capuano che ha fatto, per così dire, molto rumore, poiché la giovane è diventata una influencer molto affermata.

Questa mattina, dopo un lungo silenzio, Irene Capuano è tornata a postare su Instagram. La bella siciliana ha pubblicato uno scatto in cui compaiono due gambe, su di una è scritto ''Amati''.

Una parola sola ma con un significato molto importante: questo è il messaggio che ha voluto lanciare Irene alle sue follower. Dopo la delusione in amore, la giovane ha deciso di ripartire da se stessa. La Capuano in questi giorni ha scelto di circondarsi dell'affetto degli amici, ma soprattutto della sua famiglia.

Luigi svela i motivi dell'addio con Irene

Da tempo sul web giravano voci di una crisi tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni.

Tuttavia i due ex protagonisti di Uomini e Donne non avevano mai confermato o smentito i pettegolezzi sul loro conto, fino a qualche giorno fa. Il deejay, tramite un lungo post pubblicato su Instagram, ha detto di essere rimasto in silenzio solo per essere sicuro della scelta presa. Dalle parole del giovane è emerso che i due si sono amati alla follia, ma purtroppo si sono detti addio per le numerose incompatibilità caratteriali. Mastroianni, rivolgendosi ai fan, ha così smentito che la rottura con Irene fosse legata al suo viaggio in Brasile.

Irene Capuano come Giulia De Lellis

Durante il percorso di Luigi Mastroianni sul trono più ambito d'Italia, Irene Capuano è stata più volte accusata di voler emulare a tutti i costi Giulia De Lellis. Questa fu una delle accuse più ricorrenti del tronista alla sua corteggiatrice. Chissà se sia stata proprio la grande ambizione di Irene a creare dei problemi all'interno della coppia. La Capuano, infatti, è divenuta molto popolare su Instagram, con all'attivo tantissimi fan.

Non a caso l'ex corteggiatrice ha deciso di ripartire proprio dal sostegno dei suoi conoscenti e dei suoi fan. Ora che la ragazza è tornata single, sicuramente si dedicherà soprattutto al suo lavoro di influencer.