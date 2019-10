Nel fine settimane c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono over nel corso della quale non sono mancati i colpi di scena. In studio si è tornato a parlare di Ida e Riccardo dopo che i due pretendenti del trono over avevano comunicato la loro intenzione di abbandonare il programma e provare a vivere la loro relazione fuori dagli studi televisivi. La dama non ha nascosto una certa delusione per la 'freddezza' mostrata dal Guarnieri in un momento di intimità.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani che ha dovuto fare i conti con una spiacevole notizia che le è stata comunicata da parte del cavaliere Jean Pierre.

Trono over, le anticipazioni: la Platano delusa dalla scarsa intimità con Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Ida Platano, nonostante i suoi dubbi e le mille incertezze sul ritorno di fiamma con Riccardo, alla fine ha deciso di concedergli una seconda possibilità ammettendo che anche lei aveva voglia di provare a riviversi fuori dagli studi televisivi Mediaset.

Così, nel corso della registrazione di sabato pomeriggio (26 ottobre), Ida e Riccardo hanno svelato al pubblico di Uomini e donne over cos'è accaduto dopo l'inaspettato ritorno di fiamma. I due ammettono di essersi sentiti spesso nel corso della settimana anche se Ida non ha nascosto un po' di amarezza.

La dama di U&D over, infatti, confesserà in trasmissione che si aspettava un trasporto fisico maggiore con Riccardo dopo la ritrovata serenità dal punto di vista sentimentale e, invece, tutto questo non c'è stato.

Entrando nello specifico Ida confesserà che, quando si sono ritrovati a letto insieme, Riccardo si sarebbe addirittura addormentato e questa situazione non le sarebbe affatto piaciuta. E poi ancora gli spoiler di Uomini e donne over rivelano che Ida negherà anche il fatto di aver ricevuto un bacio passionale da parte di Riccardo nel momento in cui si sono visti in stazione.

Gemma viene lasciata definitivamente da Jean Pierre

Insomma la dama metterà in evidenza tutto quello che non è andato bene tra di loro nel corso di questi giorni anche se alla fine il pubblico presente in studio chiederà alla Platano di mettere una pietra sopra a queste situazioni e di andare avanti.

E così vedremo che, incitati proprio dal pubblico di U&D, Ida e Riccardo si scambieranno un nuovo intenso bacio che non passerà inosservato.

Occhi puntati anche sulla regina indiscussa del trono over, Gemma Galgani. Gli spoiler di questa nuova registrazione del programma di Maria de Filippi rivelano che per lei arriverà il momento di chiudere definitivamente la storia con Jean Pierre. Sarà proprio quest'ultimo a mettere la parola fine alla loro frequentazione dicendole che intende voltare pagina.