Cresce l'attesa e la curiosità per il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Un appuntamento che si rinnova dopo il successo delle prime tre stagioni condotte da Ilary Blasi, la quale però quest'anno ha preferito lasciare la conduzione del reality show per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Tanti i nomi dei possibili concorrenti che sembrano essere in pole position per entrare tra le mura della casa più spiata d'Italia, tra cui diversi ex volti di Uomini e donne come nel caso di Giordano Mazzocchi ma anche di Lorenzo Riccardi.

I possibili concorrenti del Grande Fratello Vip: da U&D potrebbero arrivare Giordano e Antonio

Nel dettaglio, infatti, le ultimissime indiscrezioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 4 rivelano che tra coloro che avrebbero sostenuto i provini per entrare a far parte del reality show ci sarebbe anche Giordano Mazzocchi, ex volto della popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Giordano ha partecipato ad Uomini e donne nelle vesti di corteggiatore e venne scelto dalla tronista Nilufar Addati, con la quale ha vissuto una tormentata storia d'amore durata circa un anno e mezzo.

I due alla fine hanno preferito dirsi addio in maniera definitiva, così come confermato sui social e in diverse interviste. Recentemente, però, Nilufar e Giordano sono stati beccati nuovamente assieme ad una serie di eventi dove tuttavia non erano mai da soli ma sempre in compagnia di altri amici.

Ma quello di Giordano non è l'unico nome di Uomini e donne venuto fuori in queste ore come possibile concorrente del Grande Fratello Vip 4. Le indiscrezioni, infatti, rivelano che tra i provinati ci sarebbe anche Antonio Moriconi, che nel dating show di Canale 5 si mise in gioco nelle vesti di corteggiatore della bella Teresa Langella e successivamente ha partecipato anche a Temptation Island Vip nelle vesti di tentatore.

Anche Lorenzo Riccardi tra i candidati per la quarta edizione del GF Vip

Tra Giordano e Antonio, quindi, potrebbe partire una vera e propria sfida su chi conquisterà il titolo di bellissimo della casa più spiata d'Italia. Oltre a questi due nomi, tra i candidati in pole position per la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche Lorenzo Riccardi, il quale non ha mai nascosto di aver sostenuto il provino.

In una recente intervista, inoltre, Lorenzo ha ammesso che gli piacerebbe moltissimo poter varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e vivere questa esperienza televisiva per mostrare al pubblico il 'vero' Lorenzo e mettersi così completamente in gioco.