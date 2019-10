In attesa della puntata di oggi su Rai Due alle 14:00, nella giornata del 30 ottobre a Vieni da Me ci sono stati diversi ospiti che hanno animato la puntata, tra cui Lidia Schillaci. La concorrente di Tale e Quale Show ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando di vivere un grande amore da due anni con Luca Favilla, confermando così le voci girate negli ultimi giorni.

Luca Favilla è un famoso ballerino

Lidia Schillaci è nata a Palermo il 28 marzo del 1984 ed è una cantante e cantautrice italiana, conosciuta al grande pubblico grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show.

Venerdì scorso, durante la settima puntata del talk show andato in onda su Rai Uno, la Schillaci ha subito alcuni attacchi da parte dei giudici, che hanno criticato l'imitazione di Mia Martini senza attenuanti. Fin qui tutto normale, se non fosse che queste critiche hanno scatenato la reazione social di Luca Favilla, con quest'ultimo che si è scagliato contro i giudici e ha ricordato come l'imitazione fosse complicata, rimarcando anche il grande impegno che la cantante ci ha messo.

Ricordiamo che Luca è famoso per essere un ballerino professionista, tanto che da due anni fa parte come concorrente del programma Ballando con le Stelle.

Da qui sono iniziati i rumors su una love story tra i due; d'altronde, le parole del ballerino hanno destato scalpore per il modo in cui ha difeso la donna. Nella giornata di ieri i dubbi sono stati risolti grazie alle parole di Lidia, che durante la puntata di Vieni da Me ha vuotato il sacco e ha parlato a 360 gradi della sua storia con il ballerino.

"Siamo entrambi molto timidi, l'amore a volte può rendere impulsivi, non abbiamo detto nulla in quanto siamo molto riservati e ci teniamo alla nostra privacy".

La cantante, dopo aver introdotto i motivi per cui finora non si sapeva nulla, ha anche parlato degli inizi con Luca: "Ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, lui era in gara come ballerino e io cantavo. Era molto attratto dalla mia voce ed è stato intraprendente con me, non ho molto da dire, visto che oltre ad essere timidi siamo una coppia semplice molto legata ai veri valori della vita".

La Schillaci ha anche affrontato il tema gelosia e lo ha fatto parlando dei giudici di Tale e Quale Show: "Non bisogna essere gelosi in questo lavoro, se c'è un po' di gelosia va un attimo messa da parte. Ci sono stati altri commenti in parte simili a quello di Luca sui social, al torneo c'è molta competizione e quindi non vorrei mettermi nei panni dei giudici, anzi, li rispetto. La giuria è di primissima qualità e non condivido i commenti negativi arrivati sui social, che condanno. Rispetto il pensiero di tutti, ma non condivido le critiche nei confronti dei giudici".

Il 1° novembre Lidia sarà nuovamente protagonista negli studi di Rai Uno

Dopo l'intervista concessa a Caterina Balivo negli studi di Vieni da Me, per Lidia Schillaci è tempo di concentrarsi in vista dell'ottava puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda venerdì 1° novembre. Certamente sarà protagonista con la sua voce da brividi, anche se al momento non si sa che imitazione gli toccherà stavolta, con la speranza che i giudici siano meno severi, onde evitare altre reazioni veementi sui social.

Staremo a vedere domani sera come andrà a finire, nel frattempo i telespettatori sono pronti in massa a seguire la cantautrice e a spronarla per far si che possa lottare per la vittoria finale.