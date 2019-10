Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle importanti variazioni il 1° novembre, in occasione della festività di Ognissanti. Il Biscione non è nuovo alla cancellazione di soap o programmi televisivi nei giorni delle principali ricorrenze del calendario e, questa volta, a farne le spese, saranno Una vita e Uomini e donne. Le due trasmissionisse, infatti, non risultano presenti nella guida tv di Canale 5 mentre non si potrà dire la stessa cosa per le altre trasmissioni della rete ammiraglia Mediaset, che andranno in onda regolarmente anche in tale data.

Risultano diverse, invece, le decisioni da parte della Rai che non effettuerà alcuna variazione degna di nota per le sue serie quotidiane più amate ovvero Un posto al sole e Il Paradiso delle signore.

Una Vita e Uomini e donne cancellate: al loro posto una fiction

I telespettatori di Una Vita e Uomini e donne dovranno fare attenzione alle novità previste per venerdì 1° novembre. Mediaset, infatti, ha deciso di sospendere entrambi i programmi nel giorno di Ognissanti, sostituendoli con la replica delle fiction 'L'Isola di Pietro' con Gianni Morandi.

Verrà così persa la puntata del dating show di Maria De Filippi dedicata al Trono Classico. Lo stesso destino non verrà riservato a Beautiful, che andrà in onda regolarmente dalle ore 13:35 circa fino alle ore 14:10. Anche Il Segreto e Pomeriggio Cinque ci saranno: la telenovela spagnola esordirà alle ore 16:35 e proseguirà fino alle ore 17:15 circa, lasciando poi spazio al format condotto da Barbara d'Urso.

Nessuna variazione di nota riguarderà anche la programmazione di Tempesta d'amore su Rete 4, prevista dalle ore 19:35 circa alle ore 20:30. Per ritrovare le vicende di Una Vita i fan dovranno attendere solo un giorno in più ovvero fino a sabato 2 novembre, data che non prevede alcuna variazione degna di nota rispetto alle scorse settimane. Uomini e donne, invece, tornerà ad occupare il suo tradizionale orario a partire da lunedì 4 novembre.

Un posto al sole e Il Paradiso delle signore confermati il 1° novembre

Se Mediaset ha deciso di effettuare delle modifiche nel giorno di Ognissanti, diversa è la decisione della Rai per le due soap italiane regine del suo palinsesto quotidiano. Il 1° novembre, infatti, Rai 1 trasmetterà regolarmente Il Paradiso delle signore che comincerà alle ore 15:40, appena dopo 'Vieni da me'. Anche Un posto al sole andrà in onda regolarmente su Rai 3 in occasione dell'importante festività del calendario, cominciando come sempre dalle ore 20:45.

I telespettatori della soap partenopea non dovranno, quindi, attendere a lungo per conoscere le evoluzioni delle indagini riguardanti il tentato omicidio ai danni di Aldo Leone.