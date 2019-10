Gli spoiler del 1^ episodio de Il Paradiso delle Signore 4, a cui i telespettatori assisteranno lunedì 14 ottobre su Rai 1 alle ore 15:40, rivelano che Gabriella Rossi farà ritorno a Milano dove sarà accolta a braccia aperte dal fidanzato Salvatore. Agnese Amato, invece, apparirà molto preoccupata per sua figlia Tina, trasferitasi a Londra.

Il Paradiso delle Signore 4: anticipazioni primo episodio

Finalmente ci siamo lunedì 14 ottobre andrà in onda il primo episodio de Il Paradiso Delle Signore 4, arrivato alla sua quarta stagione.

La Rai ha deciso di mandare in onda la soap opera italiana dopo un lunghissimo stop dovuto al periodo estivo e alla ipotesi della possibile chiusa dello sceneggiato. Le anticipazioni del primo appuntamento in onda alle ore 15:40 si soffermano sul ritorno di Gabriella. Scendendo nel dettaglio, la giovane scenderà all'improvviso da una autovettura davanti alla porta del grande magazzino milanese. Qui la Rossi sarà accolta con grande calore da tutte le Veneri tra cui una nuova capo-commessa al posto di Clelia ed una nuova dipendente.

Gabriella torna a Milano, Agnese preoccupata per Tina

Gabriella dopo aver lavorato in Francia per un famoso stilista tornerà a Milano dove si troverà nuovamente a relazionarsi con il ragionier Cattaneo, Vittorio Conti e tutto il personale tra cui Francesca Molinari e Marina Fiore. Inoltre durante il primo episodio, Salvatore e la madre Agnese saranno molto entusiasti di rivedere la giovane Rossi. Peccato che l'atmosfera sarà mitigata dall'assenza di Tina.

La giovane cantante ha fatto i bagagli e si è trasferita nella capitale londinese. Per questo motivo, la signora Amato sarà molto in ansia per la sorte della figlia, tanto da cercare un mezzo per mettersi in contatto con lei. Intanto la famiglia Amato si allargherà con l'arrivo di Rocco, una nuova entry interpretata dall'attore Giancarlo Commare.

Nicoletta ha sposato Cesare

Allo stesso tempo, ferveranno i preparativi di nozze tra Marta Guarnieri e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). A tal proposito, Adelaide si proporrà di organizzare tutto l'evento alla perfezione mentre non assisteremo a quello tra Nicoletta ed il medico Cesare.

Infatti rivedremo la Cattaneo ed il consorte ritornare dal viaggio di nozze. Tuttavia, la figlia di Silvia nutrirà ancora dei sentimenti per Riccardo Guarnieri, papà della sua primogenita ed unico grande amore. Qui la donna scoprirà che quest'ultimo è andato a trovare sua madre per consegnarle un regalo per Margherita. Di conseguenza, ella correrà subito nella sua abitazione per ringraziarlo. Si ricorda che le puntate della terza e quarta stagione saranno visibili in streaming sul servizio gratuito di Rai Play.