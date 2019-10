Finalmente ci siamo, precisamente il 14 ottobre, tornerà sui teleschermi di Rai 1, la quarta stagione de Il Paradiso delle Signore 4, con importanti novità dal punto di vista di story-line e di nuovi ingressi. Nel dettaglio, nello sceneggiato ci sarà l'ingresso di alcuni volti conosciuti al piccolo schermo come Giancarlo Commare, Alessia Debandi e Pietro Genuardi, mentre dovremo dire addio a Neva Leoni, Francesco Maccarinelli e Giulio Corso, protagonisti delle passate stagioni. Ma non saranno gli unici colpi di scena in quanto Marta e Vittorio Conti entreranno in crisi, mentre Roberto Guarnieri cadrà in bancarotta.

Il Paradiso delle Signore 4: Marta e Vittorio ai ferri corti

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, si evince che Vittorio e Marta torneranno ad essere i protagonisti assoluti delle vicende del grande magazzino milanese. La coppia, infatti, deciderà di convolare a giuste nozze proprio all'inizio del nuovo ciclo che aprirà i battenti lunedì 14 ottobre su Rai 1. Inoltre, penserà di mettere su famiglia, sebbene i due giovani abbiano a riguardo opinioni diverse.

La giovane Guarnieri, infatti, non intenderà sacrificare la sua carriera lavorativa per mettere al mondo un bambino. Tale motivo, sarà l'inizio di alcuni scontri che mineranno il loro matrimonio.

Umberto ha problemi economici

Nel frattempo anche Umberto sarà messo di fronte ad alcuni ostacoli. In particolare, il patriarca della famiglia Guarnieri cadrà in rovina nonostante non sia più minacciato da Luca Spinelli, uscito di scena nella prima stagione.

Il padre di Marta, inoltre, continuerà ad essere in conflitto con le scelte del figlio Riccardo. Proprio quest'ultimo entrerà in crisi esistenziale dopo aver rinunciato a Nicoletta Cattaneo. La figlia del ragioniere, infatti, deciderà di convolare a giuste nozze con Cesare Diamante, interpretato da Michele Cesari.

Adelaide aiuta il Guarnieri

Nel frattempo Adelaide Di Sant'Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, scoprirà che il Guarnieri naviga in acque tempestose.

La donna, a questo punto, deciderà di aiutarlo a risorgere dalle ceneri. Come ricorderete, nel finale della terza stagione, la contessa manipolatrice e spregiudicata aveva fatto capire al cognato che non intendeva più accettare la sua corte, nonostante si siano scambiati un bacio appassionato. Alcuni portali, annunciano che per la zia di Riccardo e Marta ci sarà un altro interesse amoroso. Non ci resta, quindi, che attendere ancora poco tempo per assistere alla quarta stagione in onda tutti i giorni su Rai 1, ricordando che le puntate potranno essere riviste in streaming su "Rai Play".