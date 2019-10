Ormai manca davvero pochissimo per rivedere sulla rete ammiraglia Rai la nuova stagione della fiction Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni del primo appuntamento in programmazione lunedì 14 ottobre 2019 raccontano che la storica protagonista Agnese Amato sarà abbastanza preoccupata per gli ultimi avvenimenti accaduti nella sua famiglia. La donna, oltre a sentire la mancanza della figlia Tina, starà in ansia per l’imminente arrivo dalla Sicilia del nipote Rocco.

Trama del 14 ottobre: Agnese preoccupata

Lunedì 14 ottobre 2019 su Rai Uno alle 15:40 andrà in onda l'imperdibile prima puntata dell'amata soap opera. Gli spoiler annunciano che Vittorio e Marta saranno sempre più vicini a compiere il grande passo più importante della loro vita, per poter formare una famiglia. Purtroppo i preparativi delle nozze del Conti e della figlia di Umberto di cui si occuperà Adelaide proseguiranno ma con vari imprevisti.

Intanto Gabriella farà finalmente ritorno da Parigi, ma quando metterà piede nel grande magazzino si mostrerà molto diversa rispetto a come tutti la conoscevano. Nonostante ciò, la signorina Rossi dopo essere diventata una celebre stilista come tanto sognava, verrà accolta in un modo molto caloroso dal dottor Conti, dal ragioniere Cattaneo e dalle altre dipendenti. L’attenzione delle veneri si soffermerà sulle nuove colleghe di lavoro.

Si tratta della giovane Marina Fiore che sostituirà Tina Amato e della capo commessa Francesca Molinari, che invece prenderà il posto di Clelia Calligaris. Agnese, dopo aver salutato la nuora Gabriella, farà fatica a nascondere il suo turbamento. La signora Amato oltre ad essere in pensiero per la figlia che per fortuna sarà sana e salva a Londra, sarà in apprensione per l'arrivo di un suo nipote.

Si tratta del giovane siciliano Rocco, cugino di Salvatore, Antonio, e Tina, che a breve giungerà nel capoluogo lombardo. Nel frattempo Nicoletta di ritorno dal viaggio di nozze con Cesare, non la prenderà bene quando scoprirà che Riccardo ha fatto avere a sua madre Silvia un regalo per loro figlia Margherita. A quel punto la neo sposa si recherà subito dal fratello di Marta per restituirgli il suo dono.

Cast completo e ufficiale della nuova stagione

Finalmente dopo tanta attesa è stato reso noto il cast ufficiale della nuova stagione della fiction Il Paradiso delle signore, che come lo scorso anno farà compagnia al pubblico il pomeriggio dal lunedì al venerdì. Riguardo ai vecchi personaggi, purtroppo non faranno più parte delle trame Neva Leoni (Tina), Giulio Corso (Antonio), Giulia Petrungaro (Elena), Luca Capuano (Sandro) Alice Torriani (Andreina), e per finire Francesco Maccarinelli (Luca).

A colmare queste assenze ci penseranno ben 29 attori, ovvero Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Fernesi (Umberto Guarnieri), Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo), Vanessa Gravina (Adelaide), Enrico Oetiker (Riccardo), Gloria Radulescu (Marta), Federica Girardello (Nicoletta), Alessandro Fella (Federico), Marta Richeldi (Silvia), Emanuel Caserio (Salvatore), Federica De Benedittis (Roberta Pellegrino), Ilaria Rossi (Gabriella), Francesca Del Fa(Irene), Enrica Pintore (Clelia), Antonella Attili (Agnese), Giulia Arena (Ludovica), Pietro Genuardi (Armando), Giancarlo Commare (Rocco), Alessandro Cosentini (Cosimo), Alessia Debandi (Angela), Pietro Masotti (Marcello), Sofia Taglioni (Francesca), Michele Cesari (Cesare), Sara Ricci (Anita), Elisa Cheli (Paola), Ludovica Coscione (Marina), Maria Vittoria Cozzella (Dora), Ornella Giusto (Rosalia), e Magdalena Grochowska (Flavia).