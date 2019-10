Il clima comincia a diventare sempre più caldo al Paradiso delle signore. Nel corso delle ultime due puntate della settimana assisteremo ad una confessione inaspettata da parte di Riccardo. Il giovane, infatti, rivelerà a Nicoletta di aver acquistato le quote del grande magazzino solo per stare più vicino a lei. La situazione incomincerà a diventare insostenibile e la Cattaneo metterà in dubbio il suo matrimonio con Cesare.

Silvia, dal canto suo, farà di tutto per salvare il matrimonio di sua figlia e si recherà da Cesare per metterlo in guardia ed esortarlo a tenersi stretta la giovane Cattaneo. Nel frattempo, proseguiranno le indagini in merito al furto al magazzino e emergeranno situazioni inaspettate.

Anticipazioni Paradiso puntata di giovedì 24 ottobre: Riccardo si dichiara a Nicoletta

La puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 24 ottobre sarà contraddistinta da una discussione molto importante tra Riccardo e Nicoletta. Dopo essere tornata dal suo viaggio di nozze, infatti, la Cattaneo è stata subito turbata dalla presenza del giovane Guarnieri. Quest'ultimo, dal canto suo, non si mostrerà affatto disposto a mettersi da parte, anzi.

Il ragazzo confesserà a Nicoletta di aver acquistato le quote del Paradiso solo per starle accanto. Tale rivelazione, ovviamente, manderà in confusione la giovane che, purtroppo, non riuscità più a nascondere il suo turbamento.

Sua madre Silvia, però, si renderà conto che la ragazza è ancora molto presa da Guarnieri: per tale ragione deciderà di giocare d'anticipo. La donna, infatti, andrà a parlare con Cesare e lo metterà al corrente di tutto. Nel discorso inserirà anche una serie di dritte per cercare di tenersi stretta la sua donna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Puntata venerdì 25 ottobre: Nicoletta in confusione, Marcello sospettato del furto

L'episodio di venerdì 25 ottobre del Paradiso delle signore, invece, sarà incentrato sulle indagini in merito all'autore del furto al grande magazzino. In tale occasione, si verificherà un fatto un po' atipico. Roberta andrà a casa di Angela e noterà la presenza di alcuni guanti con il marchio del Paradiso. Questo dettaglio farà sorgere dei grossi sospetti su Marcello. Il ragazzo, infatti, viene considerato il primo responsabile dell'avvenimento.

Nel giro di poco tempo, però, il giovane riuscirà a dimostrare la sua innocenza e, allo scopo di trovare il vero colpevole, si prodigherà molto in questa ricerca. Ricordiamo che il suo scopo sarà quello di fare colpo sulla giovane Venere. Intanto, Cesare rivelerà a sua moglie Nicoletta di non poter prendere parte all'evento Berruti. La cosa turberà non poco la ragazza.