Il settimanale Chi in uscita quest'oggi ha svelato un'importante retroscena su due delle donne più amate e chiacchierate del mondo del Gossip. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis non correrebbe buon sangue. La causa dell'astio, andrebbe cercata in un gesto legato al passato fatto da Andrea Iannone.

Secondo il settimanale di cronaca rosa, il pilota della MotoGp avrebbe messo un like in uno scatto della presentatrice tv.

Non ci sarebbe nulla di male nell'apprezzare la foto di una bella ragazza. Il problema sarebbe legato ai tempi di scelta del 'mi piace'. Sulle pagine di Chi, si legge che Andrea Iannone abbia notato lo scatto postato da Diletta, poco prima di ufficializzare la storia con la De Lellis.

Ovviamente, il gesto dello sportivo abruzzese non sarebbe stato visto di buon occhio dalla sua attuale fidanzata. Al contrario, non avrebbe proprio digerito il like lasciato sulla foto della Leotta.

In realtà non è la prima volta che l'ex fidanzato della Rodriguez, lasci dei like in giro sui social. Iannone già in passato ci è caduto, mettendo un like al commento di un utente dove veniva esaltata Belen.

Tuttavia nonostante questo screzio tra le due donne, la favola d'amore tra Giulia e Andrea prosegue a gonfie vele. I due in questo periodo si sono regalati un periodo di vacanza. L'influencer romana per seguire il suo uomo, impegnato nei Gran Premi asiatici, ha mollato ogni impegno di lavoro ed è volata fra il Giappone e la Thailandia. Giulia in quel caso, aveva annunciato la pausa a tutti i suoi follower, ammettendo di voler staccare per un po di tempo la spina.

Diletta Leotta, in competizione con la De Lellis

Secondo le voci di rumors lanciate dal settimanale Chi, tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis non ci sarebbe dell'astio solo per il gesto effettuato da Andrea Iannone. Qualche settimana fa la giornalista sportiva ha annunciato di raccontare la sua vita in un libro, proprio come ha fatto Giulia De Lellis. Dunque, sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si è ipotizzata una sorta di competezione tra le due donne.

Ricordiamo infatti, che Giulia risulta essere la campionessa d'incassi con il libro 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza'. Addirittura, le vicende raccontate dalla De Lellis sul tradimento subito da Andrea damante hanno superato i racconti dello scrittore inglese Stephen King.

Sulle pagine di Chi, inoltre, si legge qualche novità sulla vita sentimentale della Leotta. La giovane dopo aver detto addio a Matteo Mammì, ha iniziato una relazione con il pugile Daniele Scardina.

Secondo la rivista, anche se tra i due è in atto una crisi presto la coppia potrebbe rivedersi.