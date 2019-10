Chiusa definitivamente la lunga relazione con Pago, Serena Enardu potrebbe aver già ritrovato il sorriso accanto ad un ragazzo che il pubblico conosce molto bene. Stando ad insistenti rumors che circolano in rete, l'ex protagonista di Temptation Island Vip starebbe frequentando segretamente Alessandro, il single con il quale ha flirtato per 21 giorni nel villaggio. Interpellata dalla rivista "Chi" su questo chiacchierato rapporto, la sarda ha preferito non confermare e non smentire.

Serena glissa ancora su Alessandro

Sono passati quasi 10 giorni da quando i telespettatori hanno assistito al doloroso addio tra Serena e Pago a Temptation Island Vip. La Enardu, dopo 6 anni e mezzo, ha deciso di interrompere la relazione con il cantante e, subito dopo il falò di confronto, è corsa nel villaggio per abbraccia il single che le è stato vicino per tutta la durata del reality.

Vedere la sarda tra le braccia del tentatore Alessandro a pochi minuti dalla rottura con lo storico fidanzato, ha portato tanti a pensare che tra i due sia nato qualcosa di talmente profondo da spingere entrambi a volersi rivedere a telecamere spente.

Nelle interviste che ha rilasciato fino ad ora, però, l'ex tronista non ha ancora chiarito che genere di rapporto sta costruendo con il bel Graziani da quando il programma è finito. Né durante la sua ospitata a Uomini e Donne né nello sfogo che ha avuto sull'ultimo numero di "Chi", la gemella di Elga ha spiegato cosa c'è tra lei e il giovane single che sembra averle fatto perdere la testa.

Al giornalista che l'ha stuzzicata su questo Gossip, infatti, Serena ha fatto sapere: "Non rispondo alla domanda se l'ho visto o sentito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Voglio tutelarlo".

Il desiderio di privacy che la Enardu richiede tramite le pagine del settimanale di Signorini, potrebbe essere la conferma indiretta al rumor che la vorrebbe ancora legata ad Alessandro dopo la fine di Temptation.

Pago innamorato della ex: 'Mi manca da morire'

"Rifarei tutto, criticatemi pure. Ho perso sei chili e sono in cura da una psicologa", ha confessato Serena a circa un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island Vip in Sardegna.

Sebbene si dica molto dispiaciuta per la sofferenza che ha fatto vivere all'ex fidanzato, la Enardu non è affatto intenzionata a tornare sui suoi passi: "Non lo amo più, le cose tra noi non andavano bene da due anni".

Pago, intervistato da "Chi" nel numero uscito il 23 ottobre, fa sapere di aver preso consapevolezza del fatto che l'ex compagna non prova più nulla per lui e per questa storia d'amore non c'è alcun futuro.

Nonostante questo, però, il cantante ammette: "Mi manca da morire, nel quotidiano. Mi manca anche solo un suo abbraccio, ha un fascino incredibile".