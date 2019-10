La seconda puntata de Il paradiso delle signore 4 va in onda martedì 15 ottobre su Rai 1. Gabriella inizierà a muovere i primi passi da stilista dopo essere tornata dalla Francia. L'occasione le sarà data da Vittorio, che le chiederà di modificare l'abito da sposa di Marta. La quarta stagione della soap si apre proprio con il ritorno della ex Venere Gabriella in quel di Milano. La giovane ha deciso di inseguire i suoi sogni partendo per la Francia e seguendo uno stage di un importante stilista.

Quando farà ritorno a casa, sarà accolta con grande calore da tutta la sua famiglia. Gabriella si dimostrerà molto cambiata. Sebbene tenga ai suoi affetti, ha intenzione di dare il massimo nel lavoro e di fare carriera, ci riuscirà? Al Grande Magazzino tutti faranno il tifo per lei. Il reparto delle Veneri è cambiato: non ci sono Tina e Clelia, ma al loro posto arriveranno due nuove Veneri, interpretate dalle attrici Francesca Molinari (capocommessa) e Marina Fiore (commessa).

Gabriella riabbraccia Salvatore, il suo fidanzato. Tra i due non sembra essere cambiato nulla ma, con tutta probabilità, ci saranno delle interessanti novità nella loro storia d'amore. La promettente stilista ha modo di passare anche del tempo con Agnese, la madre di Salvatore. La donna mostrerà un poco di preoccupazione per Tina, ormai in pianta stabile a Londra. Come se non bastasse, Rocco Amato a breve tornerà a Milano lasciando la Sicilia.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 4 martedì 15 ottobre: contrasti tra Rocco e Ugo

Nella seconda puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda su Rai 1 martedì 15 ottobre, continueranno i preparativi delle nozze tra Marta e Vittorio. Adelaide avrà un ruolo fondamentale in ciò, aiutando i promessi sposi. I telespettatori non avranno modo di vedere le nozze di Cesare e Nicoletta. La coppia farà ritorno a Milano dopo il viaggio di nozze.

E' arrivato il momento per Agnese di accogliere il giovane Amato, arrivato dopo un lungo viaggio dalla Sicilia. Il ragazzo viene assunto al Paradiso delle signore come magazziniere ma ha subito contrasti con Ugo Tagliabue.

Un imprevisto per Marta mentre arriva Angela Barbieri

Marta dovrà fare i conti con un intoppo. L'abito da sposa disegnato da Gabriella non è lo stesso che arriva a Milano. A prendere in mano la situazione è Vittorio, che chiede alla ex Venere di modificarlo.

Sarà il primo passo per Gabriella che la introdurrà nel mondo della moda come stilista. Intanto, arriva Angela Barbieri, una bella ragazza originaria della Pianura Padana. Angela sembra avere tutto in regola per trovare un posto al Circolo, dato che stringerà subito amicizia con Roberta e Gabriella. Cosa accadrà? Attendiamo le prossime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 per altri interessanti trame.