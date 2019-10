Il paradiso delle signore 4 arriva finalmente su Rai 1 da lunedì 14 ottobre 2019. La soap opera campionessa di ascolti, che vedrà un cast in parte rinnovato, promette puntate ricche di colpi di scena e interessanti storyline. Due ritorni in città daranno il via a nuove trame. Si tratta di Rocco, che ha passato qualche mese in Sicilia e di Gabriella, impegnata invece in uno stage alle dipendenze di un famoso stilista, nella speranza di entrare nel mondo della moda.

Marta e Vittorio contano i giorni che mancano al loro matrimonio, mentre Riccardo andrà da Silvia per portare un regalo alla bimba. Cesare e Nicoletta, innamorati e felici, rientreranno dalla loro romantica luna di miele.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 4, prima puntata: Rocco e Gabriella tornano in città

Nella prima puntata de 'Il paradiso delle signore' in onda il 14 ottobre su Rai 1, la prima Venere che il pubblico della fortunata soap rivedrà è Gabriella.

Nella scorsa stagione, Gabriella aveva deciso di partire per la Francia, piena di belle speranze grazie all'opportunità di fare uno stage con uno stilista di fama mondiale. Gabriella farà ritorno al grande magazzino, decisamente cambiata e più sicura di sé. La Venere riceverà un'accoglienza calorosa sia a casa che al Paradiso. A farle festa ci saranno proprio tutti, dalle amate colleghe a Cattaneo fino al severo dottor Conti.

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore 4' Gabriella sarà delusa dalla mancanza di Tina che, in questa stagione, non ci sarà così come Clelia. A sostituire le due protagoniste ci saranno le attrici Marina Fiore e Francesca Molinari, che interpreteranno due new entry. Salutate le amiche e i datori di lavoro, Gabriella potrà finalmente incontrare dopo tanto tempo il suo grande amore Salvatore.

A casa l'atmosfera è frizzantina, in quanto la Amato freme per avere notizie di Tina, da tempo residente in quel di Londra. Come se non bastasse, Rocco sta per tornare a Milano dopo una lunga permanenza in terra siciliana. Che cosa sarà successo in questi mesi?

Marta e Vittorio pronti alle nozze mentre Riccardo va da Silvia

Intanto, Marta e Vittorio sono al settimo cielo per il loro imminente matrimonio.

Ad occuparsi di tutto sarà la buona Adelaide. A dispetto delle previsioni, i telespettatori non assisteranno ad un'altra cerimonia piuttosto attesa, quella tra Cesare e Nicoletta. I due però torneranno felici e innamorati più che mai dopo la loro luna di miele. Infine, le anticipazioni della prima puntata de 'Il paradiso delle signore 4' in onda lunedì 14 ottobre su Rai 1 raccontano che Nicoletta verrà a sapere che Riccardo ha fatto un regalo alla bimba recandosi da Silvia.

Quale sarà la sua reazione?