Dopo mesi di attese e incertezze, finalmente i battenti del Paradiso delle Signore stanno per riaprirsi e il grande magazzino per signore di Milano torna a riempirsi di Veneri affaccendate e sognanti, di clienti affascinate dalle novità della moda e da spasimanti e ammiratori che attendono solo un cenno delle commesse più desiderate della città meneghina. Il pubblico di Rai 1, dal 14 ottobre alle ore 15:40, potrà tornare a sognare con i protagonisti della soap opera più seguita della rete ammiraglia Rai e conoscere anche nuovi personaggi che movimenteranno ancora di più le già travagliate vite dei nostri eroi.

Nella prima settimana di programmazione i fan del Paradiso assisteranno ai preparativi del matrimonio tra Vittorio Conti, direttore del grande magazzino (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Inoltre dovranno dire addio ad alcuni amati personaggi come la Venere-cantante Tina Amato (Neva Leoni), che andrà a Londra.

Il Paradiso delle Signore 4, trame al18 ottobre: Gabriella torna da Parigi

Nella prima puntata de Il Paradiso delle signore, in onda lunedì 14 ottobre su Rai 1, farà il suo ritorno a Milano la Venere Gabriella Rossi, dopo aver trascorso alcuni mesi a Parigi per un'esperienza presso uno stilista.

Ora Gabriella è pronta a mettere in pratica ciò che ha imparato nella capitale francese e riabbracciare il suo Salvatore, che tanto ha faticato a conquistare. Intanto la famiglia Amato ha dovuto salutare Tina, che è volata a Londra per inseguire il suo sogno di cantante, non dimenticando però la sua famiglia, alla quale ha fatto avere un telefono. Nel secondo episodio, di martedì 15 ottobre, arriva a Milano Rocco Amato, che trova impiego al Paradiso delle Signore come magazziniere, ma si scontra con il suo capo Ugo Tagliabue.

Intanto il vestito da sposa di Marta ha dei piccoli problemi e Adelaide cerca di risolverli ricorrendo all'aiuto di Gabriella, che inizia così la sua nuova carriera da stilista. Nella puntata di mercoledì 16 ottobre continueranno i preparativi per le nozze tra Marta e Vittorio: Umberto torna dalla Svizzera per accompagnare la figlia nel giorno delle nozze, mentre Marta nota che è stata modificata la disposizione dei tavoli organizzati per il ricevimento.

Cesare, marito di Nicoletta, non potrà essere presente alla cerimonia e anche la ragazza decide di non parteciparvi per timore d'incontrare Riccardo, il padre di sua figlia e Cosimo rischia di investire Gabriella.

Scoppia la tensione tra Umberto e Riccardo

Giovedì 17 ottobre viene organizzata a Villa Guarnieri una riunione con tutta la famiglia in vista del matrimonio, ma presto scoppia la tensione tra Riccardo e Umberto, Vittorio teme così che il suo matrimonio possa essere rovinato dai due uomini.

Nuovi problemi anche per l'abito da sposa di Marta: Rocco, nipote di Agnese, lo fa cadere e la donna è furiosa con lui. Nell'ultima puntata della settimana, invece, arriva il giorno delle nozze tra Marta e Vittorio: Cosimo è attratto da Gabriella e la invita a ballare, approfittando della lontananza di Salvatore; Nicoletta ha deciso di non partecipare al matrimonio, ma la figlia Margherita sta molto male e in preda alla preoccupazione telefona ad Angela. Riccardo ha sentito tutto e decide di correre in aiuto della ex fidanzata.

Nella nuova stagione del Paradiso delle Signore molte new entry

Nella quarta stagione del Paradiso delle Signore non mancheranno i colpi di scena e i nuovi personaggi, tra questi troveremo: Marina Fiore (Ludovica Coscione) che coltiva il sogno di diventare attrice e nel frattempo decide di lavorare come Venere al Paradiso; Francesca Molinari, nuova capo commessa costretta a lavorare a causa dei problemi economici del marito; Angela Barbieri, che comincia a lavorare come cameriera al Circolo e il fratello Marcello, che rischia di rovinare il sogno della sorella di avere una vita migliore rispetto al passato. Infine, tra le new entry di questa stagione, compare Flavia Braccia di Montalto, madre di Ludovica, intenta a gestire l'eredità del marito scomparso.