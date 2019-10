Sono tempi duri quelli che Brooke e Ridge Forrester stanno affrontando nelle puntate americane di Beautiful. Dopo la scoperta della finta morte di Beth Spencer, la coppia non ha più vissuto un momento di pace, arrivando ben presto ad una grave crisi. La Logan ha continuato ad esprimere pesanti critiche contro Thomas, dicendosi certa che gli debba essere tolta la custodia di Douglas (a favore di Hope e Liam) mentre lo stilista ha difeso il figlio.

Pur ammettendo i suoi errori, si è detto certo che lui sia un bravo padre e debba essere aiutato nel suo percorso di redenzione. A peggiore le cose, si è aggiunta Shauna Fulton, che anche nelle prossime puntate continuerà ad essere una presenza costante nella vita di Ridge. E proprio questo rapporto potrebbe portare l'unione di Ridge e Brooke ad un punto di non ritorno.

Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke sempre più in crisi

Nelle trame americane di Beautiful, Ridge lascerà la villa che condivideva con Brooke e si trasferirà a casa di Steffy, chiedendole anche di perdonare Thomas per le tante bugie.

Il suo desiderio sarà di riunire la famiglia, nonostante i problemi che tutti loro hanno dovuto affrontare negli ultimi tempi. La crisi con la Logan sarà grave ma, almeno in un primo momento, non dovrà essere considerata insanabile. Gli stessi coniugi Forrester, infatti, durante un loro litigio ammetteranno di essere ancora innamorati l'uno dell'altra. La situazione, però, sarà destinata a cambiare nelle puntate in onda negli Stati Uniti nella settimana del 21 ottobre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Sono stati diffusi, infatti, gli spoiler ancora criptici relativi alla prossima settimana e le notizie per i genitori di RJ non sono affatto buone. Si precisa, infatti, che il matrimonio di Ridge e Brooke continuerà a vacillare arrivando al limite del non ritorno.

Trame USA Beautiful: Ridge scopre che Shauna l'ha baciato

In attesa di scoprire se accadrà un nuovo evento che porterà alla rottura definitiva tra Brooke e Ridge, sarà bene non perdere di vista una confessione di Shauna nel corso delle prossime trame USA di Beautiful.

La Fulton, che negli ultimi giorni è rimasta al fianco di Flo in occasione del trapianto di rene, confesserà a Forrester che qualcosa è accaduto durante la notte da loro trascorsa insieme. Sebbene non ci sia stato nulla di intimo, lei comunque ha baciato lo stilista mentre dormiva nell'appartamento del Bikini. Il fatto preoccuperà Ridge, soprattutto all'idea che la notizia possa giungere alle orecchie di Brooke.

E la preoccupazione in lui si farà ancora più evidente, quando anche Thomas verrà informato da Shauna del gesto romantico. Considerando che l'obiettivo del rampollo Forrester è dividere il padre dalla Logan, è difficile credere che questo segreto possa restare tale ancora a lungo.