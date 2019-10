Finalmente sulla rete ammiraglia Rai è ritornata la fortunata serie televisiva Il Paradiso delle signore, ambientata in un grande magazzino nella Milano del 1960. Il pubblico ha ritrovato alcuni storici personaggi, ma soprattutto ha assistito a delle clamorose novità. Ebbene sì, i Guarnieri, i Cattaneo, gli Amato, le veneri e tutti gli altri protagonisti le cui storie hanno regalato travolgenti emozioni nella passata stagione, sono tornati a fare compagnia nella fascia pomeridiana.

Gli spoiler del terzo episodio che andrà in onda il 16 ottobre 2019, dicono che Umberto Guarnieri dopo mesi di assenza, rimetterà piede nel capoluogo lombardo per accompagnare all'altare la figlia Marta. Gabriella Rossi invece correrà un grosso pericolo. La talentuosa stilista rischierà di essere investita durante una solita giornata lavorativa, proprio all'ingresso del paradiso market.

Cesare e Nicoletta si rifiutano di partecipare alle nozze di Vittorio e Marta

Nel corso della terza puntata che verrà trasmessa su Rai 1 mercoledì 16 ottobre 2019, si avvicinerà sempre di più un lieto evento.

Si tratta delle nozze di Vittorio e Marta, che finalmente saranno pronti per pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”. Ovviamente, anche Cesare Diamante e Nicoletta Cattaneo verranno inclusi al matrimonio del Conti e della Guarnieri. Purtroppo il dottore per via di un impegno lavorativo non potrà accompagnare la moglie alla cerimonia nuziale. L’ex venere a gran sorpresa sceglierà di non prendere parte al giorno più importante della sua ex cognata, sia per l’assenza momentanea del suo consorte, ma soprattutto non se la sentirà di andare da sola per un altro motivo.

In particolare, la figlia di Luciano declinerà l’invito per non rivedere il suo ex fidanzato Riccardo, poiché avrà il timore di poter aver un confronto con lo stesso.

Umberto ritorna dalla Svizzera, Cosimo sul punto di investire Gabriella

Con questo gesto, la madre della piccola Margherita dimostrerà di non aver ancora dimenticato del tutto il figlio di Umberto. Nel frattempo quest’ultimo farà ritorno dalla Svizzera in anticipo, in occasione di vedere la figlia coronare il suo sogno d’amore.

Marta inviterà il padre a non litigare con suo fratello, invece Adelaide sin da subito capirà che suo cognato si trova in una pessima condizione economica. A quel punto la contessa di Sant’Erasmo chiederà al nipote Riccardo di aiutare il padre, poiché sarà lui adesso ad avere la gestione del patrimonio di famiglia. Umberto e il figlio entreranno in conflitto a causa di vecchi rancori, facendo preoccupare i futuri sposi.

Vittorio e Marta infatti inizieranno a temere che padre e figlio potrebbero rovinare il loro matrimonio. Intanto, Marta scoprirà che qualcuno ha cambiato la disposizione dei commensali ai tavoli, mentre Gabriella per poco non verrà investita da Cosimo davanti al paradiso.