Non smette di appassionare il travolgente sceneggiato spagnolo Una Vita. Nel capitolo numero 869 che verrà trasmesso in Italia a breve, Casilda Escolano (Marita Zafra) scoprirà di essere stata vittima di un orrendo inganno. Il falso dottor Higinio Baeza (Diego Martin) quando non riuscirà a raggiungere il suo losco obiettivo, cioè ad impossessarsi dei soldi di Rosina e Leonor, dirà alla vedova di Martin che sua madre le ha mentito sulle sue origini facendole credere di essere una Hildago.

Maria (Iolanda Muinos) una volta smascherata, se ne andrà via da Acacias 38 insieme al suo amante per non finire dietro le sbarre del carcere, ma prima dirà addio a sua figlia Casilda. Quest’ultima ancora sotto shock per essere caduta in una trappola ben studiata, rivolgerà immediatamente le dovute scuse a Rosina e Leonor per non averle dato retta quando hanno cercato di farle aprire gli occhi. Agendo in tale maniera, la giovane cameriera si riprenderà il suo storico posto di lavoro.

La Escolano viene ingannata, la Rubio ai ferri corti con la sua domestica

I fan italiani di recente hanno assistito all’ingresso dei due impostori Higinio Baeza e Maria. Nelle puntate in programma questa settimana, il falso medico farà credere ai cittadini di aver licenziato la sua inserviente. La donna proprio quando sarà in procinto di lasciare il quartiere spiazzerà Casilda, rivelandole di essere sua madre.

La Escolano dopo aver appreso la struggente verità sfogherà la sua rabbia contro Rosina, per aver tentato di farla allontanare da colei che l’ha messa al mondo da lei. Maria continuerà a mettere fuoco, facendo sapere a Leonor che Casilda è frutto di una relazione clandestina che lei ebbe in gioventù con Maximiliano Hildago. La giovane scrittrice anche se rimarrà sconvolta per la clamorosa novità appresa, vorrà includere la sua domestica nella sua famiglia.

Purtroppo la Rubio non sarà per niente intenzionata ad accogliere una giovane che ha sempre considerato una semplice serva. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente, Maria con un vile stratagemma riuscirà a convincere la figlia ad entrare in possesso dell’eredità che le spetta, ovvero di una parte del patrimonio di suo padre. La vedova di Martin si adeguerà alla volontà della madre, entrando di nuovo in conflitto con Rosina.

Higinio e Maria smascherati, Rosina e Leonor accettano le scuse di Casilda

Ad un certo punto, quando Escolano sarà intenta a ricevere i suoi soldi, rinuncerà a firmare la carte. Maria e Higinio verranno a conoscenza di non aver vinto, ovvero che non potranno rifarsi una nuova vita a Buenos Aires con il denaro degli Hildago, e scateneranno la loro rabbia su Casilda. I due truffatori durante l’accesa discussione usciranno allo scoperto, rivelando alla Escolano di averla ingannata.

La giovane domestica quindi apprenderà finalmente la verità, cioè di non essere la figlia illegittima di Maximiliano, poiché Maria le preciserà di non aver mai trascorso nessuna notte di passione con il defunto uomo. Casilda quando scoprirà che Maria si è presa gioco di lei per mettere le mani sul patrimonio degli Hildago, la cancellerà dalla sua vita. Higinio e la sua amante quindi per non fare i conti con la giustizia, si daranno alla fuga scomparendo nel nulla. Quando sarà in procinto di sparire però Maria, chiederà scusa alla figlia e le assicurerà che le mancherà. La Escolano invece chiederà perdono a Leonor e Rosina. Quest’ultima accetterà di riassumere Casilda di nuovo al suo servizio, e deciderà di tornare a vivere nella sua vecchia residenza. Per fortuna la Escolano si riprenderà grazie al supporto delle cameriere della soffitta, mentre a casa degli Hildago tutto tornerà alla normalità.