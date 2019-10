La soap opera 'Un posto al sole' riesce a lasciare con il fiato sospeso i milioni di telespettatori per la presenza di nuovi colpi di scena. Il pubblico ha assistito al ritorno di un personaggio come il magistrato Nicotera, che ritiene Diego come responsabile dell'incidente di Aldo. Le anticipazioni degli appuntamenti dal 21 al 25 ottobre spiegano che Raffaele si accorgerà dello strano comportamento di Diego.

Lo stesso Eugenio vorrà capire cosa stia nascondendo l'ex compagno di Beatrice. Vittorio dimostrerà di essere innamorato di Alex ma si renderà conto che la ragazza potrebbe aver scoperto il suo tradimento con Anita e non saprà in quale maniera gestire la situazione. Il giovane Del Bue deciderà di recarsi da Rossella, alla quale chiederà consigli per risolvere la situazione e per capire come comportarsi con la sorella di Mia.

Potrebbe complicarsi la situazione giudiziaria per il figlio di Raffaele

Giulia, dopo l'assenza di Nadia, mostrerà la preoccupazione per Renato e compirà un gesto affettuoso nei confronti dell'ex marito che non apprezzerà il comportamento della donna. Giovanna, dal canto suo effettuerà delle indagini per avere delle informazioni sulla vita sentimentale di Aldo, ma il dottor Nicotera non avrà dubbi nel pensare che sia stato Diego a investire l'avvocato Leone.

Vittorio sarà stanco della convivenza con il padre, Mariella e il fratellino. Cerruti comincerà ad allontanarsi dal dottor Sarti ma le sorprese saranno dietro l'angolo per il padrino di Lorenzo.

Giulia, dopo aver avuto un confronto con Angela, si impegnerà per dimenticare Denis dopo aver ricevuto una proposta complessa dal compagno. Diego, invece, si dirà pronto per prendersi le proprie responsabilità.

Il commissario Landolfi convocherà nel suo studio Beatrice che le darà delle informazioni importanti. Raffaele spingerà il figlio a non costituirsi alla polizia e il fratello di Patrizio racconterà la propria versione dei fatti, al punto che la situazione si complicherà per il giovane Giordano.

La proposta di Fabrizio a Marina

Fabrizio vorrà mettere alle spalle il passato e cercherà di convincere Marina a fare un viaggio ma non sarà un'impresa facile per via della morte di Arturo.

Si avvicineranno verso la conclusione le indagini riguardanti il caso di Aldo Leone e potrebbero esserci delle novità inaspettate.

Marina prenderà una decisione sorprendente dopo aver ricevuto la proposta di Fabrizio. Arianna non saprà se sia giusto prendere parte alla trasmissione di Michele, per parlare con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio. Infine il marito di Silvia dovrà impostare il lavoro con l'intento di sostenere il confronto con i ragazzi.