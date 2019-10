Archiviate le emozioni relative all'epilogo di Rosy Abate 2, la prima serata del venerdì di Canale 5 a partire da oggi, 18 ottobre, sarà dedicata ad un'altra fiction molto amata dagli italiani, ovvero L'Isola di Pietro, giunta alla terza stagione.

Gianni Morandi tornerà a vestire i panni del dottor Pietro Sereni, alle prese con le storie di nuovi e vecchi personaggi, oltreché con altri misteri da risolvere.

Insieme a lui ci sarà un cast di tutto rispetto a partire da Chiara Baschetti, Alma Noce, Francesco Arca, Francesca Chillemi e Raniero Monaco di Lapio. Invece non ci sarà Michelle Rosiello che, dunque, non interpreterà più il vicequestore Alessandro Ferras.

La prima puntata della fortunata serie si aprirà con il ritorno di Elena e Caterina dagli Stati Uniti dopo l'operazione agli occhi della ragazza.

Le sorprese negative, purtroppo, non si faranno attendere fin dall'inizio, così come un nuovo mistero relativo ad una neonata salvata da un incendio di cui, però, non si conoscerà l'identità.

L'Isola di Pietro anticipazioni 18 ottobre: Elena viene informata della morte di Alessandro

Secondo quanto riportano le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3 di oggi, 18 ottobre, Elena rientrerà a Carloforte insieme a Caterina dopo l'intervento che potrebbe ridare la vista a quest'ultima.

Una terribile notizia però sconvolgerà la Sereni, la quale verrà informata della morte di Alessandro. Sarà Pietro a starle vicino in questo difficile momento, aiutandola a ritrovare la forza di andare avanti.

Si tratterà di un compito particolarmente difficile, considerando che Elena ha da poco dato alla luce Giacomo, il figlio nato dalla sua unione con il vicequestore.

Intanto emergerà il primo mistero di questa terza edizione della fiction: una neonata verrà ritrovata in un cantiere navale in fiamme.

Sarà Pietro a salvarle la vita e a portarla in ospedale affinché venga sottoposta a degli accertamenti per sincerarsi delle sue condizioni. Al contempo partiranno le indagini per risalire all'identità della bimba.

Trama prima puntata: Valerio Ruggeri è il nuovo vicequestore

Proseguendo con gli spoiler relativi alla prima puntata de L'Isola di Pietro 3, Elena proverà a concentrarsi sulle ricerche della madre della neonata trovata nel cantiere in fiamme e dovrà collaborare con Valerio Ruggeri (interpretato da Francesco Arca), il nuovo vicequestore chiamato a prendere il posto di Alessandro.

Si tratterà di un uomo affascinante ma apparentemente superficiale, non del tutto estraneo al mondo di Carloforte, dove da bambino ha trascorso in diverse occasioni le vacanze estive.

Caterina dovrà affrontare nuovi problemi legati al suo rapporto con Diego, ora entrato in polizia. Il giovane sembrerà scostante e irrequieto, faticando a gestire il suo lavoro e la relazione con la ragazza.