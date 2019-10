Le anticipazioni relative ai prossimi episodi de Il Segreto rivelano che Antolina deciderà di vendicarsi di Elsa denunciandola per adulterio. La Laguna, dunque, sarà condotta in carcere dove sarà maltrattata e aggredita da una donna assoldata dalla Ramos. Intanto vedremo che a Puente Viejo ci sarà il ritorno di Fernando. L'uomo si dirà mosso solo da buone intenzioni ma Donna Francisca non crederà minimamente alle sue parole.

La dark lady di Puente Viejo, intanto, comincerà a mostrare un lato benevolo, che lascerà piacevolmente colpita Adela. La donna, infatti, crederà che Francisca non sia più la donna perfida e malvagia che era un tempo. L'associazione femminista intanto si riunirà. Adela e Irene, però, si mostreranno parecchio contrarie alla cosa.

Anticipazioni prossime puntate: Antolina denuncia Elsa per adulterio

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto assisteremo a dei colpi di scena molto interessanti.

Dopo la coperta dell'identità dell'amante di Antolina, Isaac e Elsa verranno a conoscenza di come siano andate realmente le cose. Juanote, infatti, racconterà tutta la sua storia. Antolina, però, non riuscirà a tollerare di essere stata battuta, per tale ragione deciderà di vendicarsi denunciando la povera Elsa di adulterio. Quest'ultima, così, sarà condotta in carcere.

La sua permanenza in galera, però, sarà tutt'altro che pacifica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In particolar modo la sua compagna di cella Rufina si mostrerà molto violenta nei suoi confronti. Elsa, dunque, sarà costretta a subire maltrattamenti e continue aggressioni. Tuttavia deciderà di rimanere in silenzio e di non rivelare nulla ad Isaac onde evitare di farlo preoccupare ulteriormente.

Il Segreto: Elsa viene picchiata in carcere da Rufina

L'associazione delle femministe, intato, si riunirà a Puente Viejo, ma Adela ed Irene saranno molto contrarie.

Negli episodi de Il Segreto della prissima settimana, inoltre, vedremo che Prudencio si caccerà nei guai. L'usuraio Pablo Armero, infatti, lo minaccerà.

Nel frattempo, Fernando tornerà a Puente Viejo e dirà di essere mosso solo da buone intenzioni. Francisca, però, stenterà a credere alle sue parole. La donna sarà convinta che l'uomo abbia in mente qualche diabolico piano. Elsa, invece, continuerà a stare in galera.

Matias contatterà un avvocato nella speranza che la possa aiutare ad uscire di prigione, ma quest'ultimo spiegherà che le sue condizioni sono molto gravi. Isaac allora proverà a fare pressione su Antolina spingendola a ritirare la dennuncia. La Ramos, però, non sarà affatto disposta ad assecondare la richiesta di suo marito.