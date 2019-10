Il Segreto, anticipazioni che siamo sicuri faranno felici gli amanti delle vicende ambientate a Puente Viejo. Nella puntata di martedì 8 ottobre alle ore 16:10 su Canale 5, Isaac Guerrero sbugiarderà Antolina Ramos durante una cena con Matias e Marcela Castaneda, mostrandoli la cartella clinica redatta dal dottor Zabaleta.

Il Segreto: anticipazioni puntata 8 ottobre

Martedì 8 ottobre su Canale 5 andrà in onda nuovo attesissimo appuntamento con Il Segreto.

Le anticipazioni della puntata in onda dalle ore 16:10 dopo il dating show di Uomini e Donne si soffermano sulla 'fine' di Antolina Ramos, l'attuale antagonista delle vicende ambientate a Puente Viejo. Scendendo nel dettaglio, Francisca si recherà all'ex enoteca di Fe Perez per chiedere un favore a Prudencio. La Montenegro, infatti, chiederà all'Ortega di essere informata su tutto quello che successo nel borgo.

Una proposta che dovrà essere necessariamente accettata dall'uomo.

Intanto Raimundo scoprirà che sua moglie ha avuto una conversazione con un certo Jerome, sebbene non sappia il contenuto. Successivamente Mauricio (Mario Zorilla) informerà l'Ulloa che la matrona e l'interlocutore hanno parlato di affari. Dall'altro canto, Francisca (Maria Bouzas) sarà contentissima quando capirà che Maria Castaneda ha deciso di prolungare la sua permanenza alla Villa. Per questo motivo, la cattivona riverserà la sua cattiveria nei confronti di Severo Santacruz.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Isaac apprende le bugie di Antolina

Nel corso della puntata dell'8 ottobre su Canale 5, il sergente Cifuentes informerà tutti quanti che non ci saranno ritorsioni nei confronti dei fuggitivi in quanto il caso dei Molero è chiuso definitivamente. Severo (Chico Garcia), nel frattempo, dimostrerà di essere molto preoccupato per motivi personali, sebbene la fuga di Julieta e Saul (Ruben Bernal) in Italia sia andata a buon fine.

In questo frangente, Severo e Carmelo non potranno fare altro che notare lo strano comportamento del Santacruz. Intanto, il cerchio si stringerà intorno alla diabolica Antolina (Maria Lima). In particolare, Isaac scoprirà la verità grazie al dottor Zabaleta.

Il Guerrero affronta la Ramos davanti a Matias e Marcela

Il Guerrero apprenderà di non essere il padre del bambino che attendeva sua moglie, quando ha abortito.

Il medico, infatti, insinuerà che la Ramos l'abbia tradito con un altro. Dall'altro canto, la furba biondina ignara di tutto deciderà di invitare Matias e Marcela a cena. Proprio durante l'incontro, il falegname mostrerà alla moglie le prove confutabili delle sue menzogne sulla gravidanza, tanto da smascherarla davanti ai Castaneda. Come evolverà la storia? In attesa di scoprirlo, si ricorda che le puntate dell'undicesima stagione della soap opera iberica sono visibili in streaming sul servizio di Mediaset Play.