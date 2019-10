Beautiful, anticipazioni americane da non perdere. Al centro dell'attenzione c'è Katie che, dopo un collasso, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono critiche e i medici altrettanto chiari: solo un trapianto di rene può salvarla. Bill capirà in questa drammatica circostanza di amare ancora profondamente la ex moglie. Intanto, Brooke intuirà che tra Ridge e Shauna sia successo qualcosa, nonostante preferisca tacere.

Thomas invece si vedrà coinvolto in una nuova storyline, che potrebbe far emergere un retroscena inaspettato riguardo suo figlio Douglas. Di seguito le ultime anticipazioni della soap.

Ultime anticipazioni Beautiful: Shauna può salvare Katie

Gli spoiler di Beautiful relativi alle puntate americane, indicano che Ridge si trasferirà nella dependance di Eric e Quinn, dopo aver litigato con Brooke. La Logan, inviperita, è convinta che tra lui e Shauna sia successo qualcosa, sebbene lui neghi.

Attenzione a Thomas, che potrebbe presto essere smascherato. In occasione di un test del DNA, pare che si scopra un segreto inaspettato su Douglas. Forse Thomas non è il padre del dolce bambino? La storyline si infittirà non poco nel corso degli episodi americani. Shauna esorterà Flo a riscattarsi agli occhi della famiglia Logan, dopo lo scandalo che l'ha vista rapire Beth. Come? Semplice, donando il suo rene a Katie e salvarle così la vita. Shauna però dovrà fare i conti anche con Brooke, che insisterà per farle confessare la verità sulla notte passata in compagnia di Ridge.

Katie e Bill uniti nella lotta per la vita

In un momento toccante in compagnia di Bill, Katie confesserà di avere il terrore di morire e di non rivedere più né lui né suo figlio Will. Il tempo stringe. Pare tuttavia che, finalmente, arrivi il giorno del trapianto, visto che Flo accetterà di donare il suo rene alla Logan. In quell'occasione, tutti i cari di Katie si recheranno in ospedale per sostenerla e darle coraggio.

Mentre Katie è in sala operatoria, Bill Soencer e Ridge pregheranno che l'intervento vada a buon fine. Nello stesso tempo, una spaventata Shauna temerà che qualcosa possa andare male per Flo, sebbene sia orgogliosa del generoso gesto della figlia. La donna spererà che i Forrester scoprano che la donatrice è sua figlia, in modo da riunire le rispettive famiglie. Uscita dalla sala operatoria, sarà proprio Katie che esprimerà ai medici e ai famigliari l'intenzione e il desiderio di incontrare la sua donatrice di rene che le ha salvato la vita.

Cosa deciderà di fare Flo e come cambieranno le trame? Non resta che attendere le prossime emozionanti anticipazioni di Beautiful.