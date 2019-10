Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ambientata a Puente Viejo in onda da oltre sei anni in Italia. Le anticipazioni delle puntate, che gli affezionati potranno vedere nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Elsa Laguna, la quale prenderà una decisione che lascerà spiazzati Isaac Guerrero e Consuelo. Nel dettaglio, la figlia di Amancio deciderà di porre fine alla storia d'amore con il falegname dopo aver appreso di essere malata.

Il Segreto: Elsa scopre di avere una malattia grave

Brutte notizie per Isaac e Elsa (Alejandra Meco), una delle coppie più amate dai telespettatori italia. Gli spoiler de Il Segreto, annunciano che la Laguna spezzerà il cuore del Guerrero.

Come saprete, la donna sarà rinchiusa in carcere dove sarà letteralmente massacrata da Rufina, una criminale al servizio di Antolina (Maria Lima). Fortunatamente, la figlia di Amancio sarà soccorsa appena in tempo dal dottore Zabaleta che riuscirà a salvarla da morte certa.

In questo frangente, il medico di Puente Viejo le diagnosticherà una malattia che non ha niente a che vedere con il pestaggio ricevuto in carcere. Qui Elsa scoprirà di aver poco tempo da vivere mentre Isaac cercherà di convincere la Ramos a lasciare in pace la sua rivale, visto che si trova in condizioni disagiate.

Isaac minaccia Antolina

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che il falegname minaccerà la moglie di incastrarla per la morte di Jesus, omicidio in realtà compiuto dallo stesso Guerrero, se non smette di importunare Elsa.

Per questo motivo, Antolina deciderà di abbandonare il borgo iberico e di ritirare la denuncia di adulterio nei confronti di Elsa. Isaac (Ibrahim Al Shami), a questo punto, crederà di avere la strada spianata con la Laguna. L'uomo, infatti, sarà libero di vivere il suo antico amore dopo aver ricevuto l'annullamento delle nozze dalla furba biondina, visto che era stata ingravidata da Juanote.

La Laguna pone fine alla storia con il Guerrero

Il falegname si recherà alla locanda dei coniugi Castaneda, dove proporrà alla figlia di Amancio di andare a convivere con lui.

Ma ecco che la tranquillità avrà vita breve. La Laguna, infatti, deciderà di troncare la storia con il Guerrero, in quanto non vuole che l'uomo soffra per la sua prossima dipartita. Dall'altro canto, l'ex marito di Antolina non capirà il motivo di tale comportamento come Consuelo (Trinidad Iglesias). Peccato che la donna ribadisca di avere la situazione sotto controllo. Non ci resta che attendere le prossime puntate dello sceneggiato ambientato a Puente Viejo per sapere quale sarà la reazione del carpentiere alla scoperta della malattia della fidanzata.