Il Segreto, anticipazioni ricche di imperdibili novità per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna stipuleranno un'alleanza per smascherare una volta per tutte Antolina Ramos, la quale respingerà con forza le accuse di aver finto sulla sua gravidanza. Don Berengario, invece, chiederà a Prudencio di aiutare Severo Santacruz.

Il Segreto, puntata 9 ottobre: Isaac ed Elsa alleati contro Antolina

Mercoledì 9 ottobre tornerà su Canale 5 un nuovo appuntamento con le vicende ambientate nel piccolo borgo iberico. Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Antolina non abbasserà la testa di fronte alle prove schiaccianti trovate su suo marito. Isaac, infatti, l'accuserà di aver abortito dopo poche settimane invece di sei mesi grazie ad un referto medico.

Per questo motivo, la Ramos reagirà con stizza mettendo in dubbio la veridicità del referto. La furba biondina, infatti, accuserà Alvaro di aver adulterato il documento. Peccato che il Guerrero non creda alla sua versione, tanto da attendere il suo passo falso. Poco dopo, Elsa proporrà all'ex fidanzato un modo per smascherare la diabolica consorte.

Prudencio chiede del tempo a Severo

Nel frattempo Prudencio chiederà a Severo (Chico Garcia) più tempo per concedergli il prestito richiesto.

Di conseguenza, l'Ortega confiderà a Marchena i suoi dubbi sul Santacruz. A tal proposito, Irene cercherà di convincere il marito a spiegarle i motivi di tanta preoccupazione. Carmelo, invece, inviterà Meliton a seguire le mosse del Santacruz, in quanto non capisce cosa sta nascondendo il suo amico. Poco dopo, il Leal apprenderà che sua moglie Adela è stata denunciata per i suoi modi troppi liberali e moderni.

In enoteca, Don Berengario pregherà Prudencio di concedere il prestito al latifondista in quanto è in gravi difficoltà economiche dopo il fallimento della risaia. Infine, Maria Castaneda (Loreto Mauleon) confermerà a Francisca Montenegro l'intenzione di rimanere per sempre a Puente Viejo: una notizia che rallegrerà moltissimo la matrona.

Il Guerrero lascia il tetto coniugale

Nella puntata de Il Segreto di giovedì 10 ottobre, Isaac ed Elsa decideranno di trovare il padre del figlio che attendeva Antolina.

Il dottor Zabaleta, infatti, li suggerirà di trovare un certo Juanote, un uomo malato residente in un paese vicino a Puente Viejo. Nel frattempo il matrimonio tra il Guerrero e la Ramos farà acqua da tutti i ponti, tanto che il primo deciderà di lasciare il tetto coniugale. In municipio Carmelo farà delle indagini dopo la denuncia arrivata sui modi di insegnamento praticati da Adela. Come avanzerà la storia?

In attesa di conoscere i nuovi sviluppi, si ricorda che gli appuntamenti sono visibili in streaming su Mediaset Play.