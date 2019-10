Nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto che andranno in onda in Spagna fino all'11 ottobre ci saranno tantissime novità. In particolare, Ignacio non sarà più interessato dal risultato della revisione: la sua famiglia ha già sofferto molto per il suo esilio a Puente Viejo. Mentre Urrutia e Don Ignacio penseranno che la fine dello sciopero rinvierà soltanto i problemi ma non li risolverà del tutto.

Proprio per questo motivo, i due decideranno di acquistare più riserve così da prevenire un eventuale nuova rivolta.

Nel frattempo, Marta rimprovererà ancora una volta sua sorella Rosa per essere uscita un'altra volta con Adolfo De Los Visos. Invece, Ramos prima di partire per Bilbao, vuole parlare da solo con Marta.

Successivamente, Onesimo racconterà del suo viaggio in Germania e dirà alla sua famiglia di aver sentito molto la loro mancanza.

Intanto, alla locanda Huertas, Filiberto e Mauricio parleranno della fine dello sciopero ma il capitano sarà convinto che, nonostante ciò, non si risolveranno i problemi.

Poco dopo, Adolfo racconterà a suo fratello Tomas di essere uscito nuovamente con Marta Solozobal. Però l'amante di Marcela Del Molino dirà a suo fratello che sta giocando troppo con il fuoco e presto potrebbe scottarsi a stare con due piedi in una scarpa. Il consiglio di Tomas per suo fratello sarà quello di dimenticare entrambe le sorelle Solozobal.

Cosme dirà a Matias di aver annullato lo sciopero per paura di perdere il lavoro

Nel frattempo i problemi alla miniera continueranno. Infatti, sia Maqueda che Tomas saranno convinti che la fine dello sciopero dei lavoratori rimanderà i vari problemi ma non li risolverà. Proprio per questo motivo, De Los Visos progetterà un nuovo modo per migliorare la sicurezza, ma sa già che sua madre sarà molto difficile da convincere.

Intanto, Alicia accuserà Cosme di aver tradito lei e Matias e per questo la donna chiederà al Castaneda di dare una lezione al lavoratore. Però il consorte della Del Molino dirà ad Alicia che con la violenza non si risolverà nulla e quindi deciderà lui stesso di andare a parlare con Cosme. Quest'ultimo dirà al Castaneda di provare vergogna per aver concordato l'annullamento dello sciopero alle sue spalle, però allo stesso tempo ha avuto più paura di perdere il lavoro.

Intanto, la Marchesa Isabel commenterà con Donna Francisca l'esito soddisfacente dello sciopero e quest'ultima coglierà l'occasione per dire a sua cugina che prima devono parlare dell'accordo tra le due. Successivamente, la Montenegro solleciterà Isabel a comprare i terreni che lei vuole recuperare. La madre di Alfonso e Tomas si scuserà con la sua ospite e dirà che il ritardo è dovuto allo sciopero.