Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Matias Castaneda. Il padre di Camelia, infatti, contrarrà una brutta infezione ad un occhio dopo essere rimasto vittima di un attentato. Una grave ferita che richiederà un difficile intervento per salvare la vista all'uomo.

Il Segreto: Matias trascura la sua salute per stare con Maria

Le conseguenze dell'attentato alle nozze di Fernando e Maria Elena saranno al centro delle prossime puntate della soap opera di Aurora Guerra.

Gli spoiler de Il Segreto, rivelano che una bomba esploderà durante il taglio della torta provocando il decesso di quattro ospiti, tra cui la giovane sposa del Mesia: tuttavia, tra i feriti più gravi ci saranno Maria e Matias.

In particolare, la madre di Esperanza e Beltran apparirà in condizioni disperate in quanto era accanto alla Casado De Brey durante l'esplosione dell'ordigno. In questo frangente, il dottor Zabaleta si riserverà la prognosi una volta visitata.

Per questo motivo Francisca apparirà preoccupatissima per la sorte della sua figlioccia. Inoltre, l'attentato potrebbe avere importanti strascichi qualora sopravvivesse alle importanti ferite. Purtroppo, però, le condizioni della Castaneda precipiteranno, tanto da avere alcune convulsioni che faranno temere il peggio. Il medico di Puente Viejo arriverà addirittura a sedarla. Un gesto che non piacerà affatto a Raimundo, la Montenegro ed in particolare modo a Matias, che dilaniato dal dolore non si staccherà un attimo dal capezzale. Il padre di Camelia, infatti, trascurerà la sua ferita all'occhio pur di vegliare la sorella.

La salute del Castaneda peggiora

Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, il padre di Camelia comincerà ad accusare un fastidio crescente all'occhio destro, provocato da alcune schegge partite dalla bomba. Il giovane crederà di tamponare il problema, bendando la ferita e rivolgendosi al medico solo per suntuarie medicazioni. Ma ecco che Matias comincerà ad accusare giramenti di testa ed emicrania.

Marcela, a questo punto, scoprirà il peggioramento della salute del marito, sebbene quest'ultimo neghi l'evidenza. Di conseguenza, la Del Molino obbligherà il Castaneda a recarsi dal medico visto che la febbre diventerà sempre più alta.

Il padre di Camelia deve essere operato all'occhio

In ambulatorio, il dottor Zabaleta diagnosticherà una brutta infezione dopo averlo attentamente visitato. Il medico, a questo punto, prospetterà al padre di Camelia di sottoporlo ad un rischioso intervento chirurgico per salvare la vista all'occhio destro.

Inoltre il Castaneda scoprirà che potrebbe non svegliarsi più dalla suddetta operazione. Nonostante ciò, il giovane deciderà di correre il rischio, tanto da affidare ad Isaac Guerrero e Raimundo Ulloa la sua famiglia prima di mettersi nelle mani del chirurgo.