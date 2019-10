Le anticipazioni di Una vita, la soap spagnola di Canale 5, che riguardano le puntate che andranno in onda da domenica 13 a sabato 19 ottobre alle 14:10, sono ricche di colpi di scena, fra cui la confidenza di Lucia a padre Telmo sulla sua vera identità che sconvolgerà e la morte di Joaquin in circostanze misteriose. Di seguito le trame delle puntate nei dettagli.

Lucia confida la sua vera identità a padre Telmo

Lucia, dopo aver scoperto di essere figlia dei marchesi di Valmez, decide di confidarsi con padre Telmo, il quale si reca da Espineira per avere maggiori dettagli sul passato della donna.

Intanto, le domestiche scoprono che Servante è gravemente ammalato di polmonite e sono preoccupate per lui, in quanto peggiora di giorno in giorno, addirittura delirando. Quest'ultimo decide di confidare alla Escolano Lopez di essere stato costretto da Cesareo. Intanto, Higinio, scoperto da Inigo, inventa di essere uno scienziato che studia gli effetti collaterali dei farmaci ma, per difenderlo dalle minacce mosse contro di lui dalle case farmaceutiche, il personale dell'ospedale è costretto a fingere di non conoscerlo.

L'accordo fra Samuel e Joaquin

Samuel, invece, stringe un patto con Joaquin, dal momento che l'uomo possiede delle importanti informazioni necessarie per aiutare Lucia. Joaquin conosce molto dettagliatamente il testamento dei marchesi e, superato ogni dubbio, decide di rivelarli a Samuel. Nel frattempo, Maria svela a Leonor che Casilda è la figlia di Maximiliano, ma temendo che questa storia si diffonda in giro, le chiede di non farlo sapere a nessuno. Leonor le promette di mantenere il segreto, ma durante un'accesa discussione con Rosina, la situazione le sfugge totalmente di mano.

La misteriosa morte di Joaquin

Intanto, Joaquin muore in circostanze del tutto misteriose. Tuttavia, a Lucia viene riferito che l'uomo è deceduto a seguito di una rapina finita male. La donna non riesce a capacitarsi e a credere a quanto riferitole, dal momento che Joaquin non era affatto un benestante. Leonor ha una forte lite con la madre. La donna vorrebbe confidare tutta la verità a Casilda e, nel frattempo, quest'ultima, in ansia per le sorti di Maria, decide di andare a trovare Fabiana per chiederle aiuto. Casilda, infatti, chiede alla Aguado di accogliere Maria in soffitta, cosicché possa stare al sicuro.

La lite fra Rosina e la figlia

Benjamin Corral, noto produttore teatrale, desidererebbe parlare con Leonor, ma, nel momento in cui raggiunge casa Hidalgo, trova solamente Rosina, la quale gli dice di essere la rappresentante di sua figlia. Quando Leonor rientra a casa, viene a sapere dell'incontro della madre con il produttore ed il fatto che Rosina abbia preso accordi con l'uomo a nome suo la manda su tutte le furie.