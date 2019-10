Un tragico colpo di scena si abbatterà sulle vicende ambientate a Puente Viejo. Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda prossimamente su Canale 5, si soffermano sulle nozze di Fernando Mesia e Maria Elena Casado De Brey che si tingeranno di rosso. Se il figlio di Olmo rimarrà vedovo, Maria e Matias Castaneda rimarranno gravemente feriti nell'esplosione di una bomba.

Il Segreto: Fernando e Maria Elena decidono di sposarsi

Nuova tragedia in arrivo nel corso delle prossime settimane di programmazione.

Le anticipazioni de Il Segreto, rivelano che durante le nozze di Fernando e Maria Elena esploderà una bomba provocando morti e feriti.

Come saprete il figlio di Olmo tornerà a Puente Viejo in compagnia di una ragazza di nobili origini. Una volta trasferitosi alla Villa chiederà alla Castaneda un consiglio per fare colpo sulla Casado De Brey. Il Mesia, infatti, temerà che la sua proposta di matrimonio sia respinta, visto il suo passato scabroso.

Tuttavia, i dubbi del cattivone svaniranno quando la fidanzata risponderà di sì durante un incontro alla tenuta. Dopodiché la coppia comincerà i preparativi per la cerimonia. In questo frangente: Maria Elena regalerà a Fernando una grande villa, che intitolerà con il nome de La Havana. La stessa residenza in cui dovevano stabilirsi la sorella di Matias e Roberto Sanchez, se non fosse stato avvelenato mortalmente dalla Montenegro.

Il Mesia vedovo, la Casado De Brey muore alle nozze

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che la nobile e il Mesia chiederanno a Maria e Raimundo di fare da testimone alle loro nozze in procinto di svolgimento nel giardini della dimora di Francisca. In questa occasione arriveranno tantissimi ospiti, anche da luoghi lontani come Madrid mentre Don Berengario unirà gli sposini nel sacro vincolo del matrimonio.

Ma ecco che la festa si tingerà di rosso. In particolare, un ordigno esplosivo salterà in aria durante il taglio della torta nuziale, provocando la morte della Casado De Brey ed il ferimento di alcuni ospiti.

Matias e Maria in gravi condizioni

Se la Castaneda apparirà in gravi condizioni, suo fratello Matias riporterà una grave ferita all'occhio, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico per salvargli la vista.

Inoltre, il dottor Zabaleta dirà alla matrona di temere il peggio per la sorte della sua adorata figlioccia. Nel frattempo i telespettatori di Canale 5 scopriranno che dietro l'esplosione si nasconde la mano di Severo Santacruz, disposto a tutto pur di far saltare in aria il silos contenente tutto il riso acquistato dalla Montenegro per ridurlo in rovina. Ma sarà davvero lui il colpevole? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera iberica va in onda ogni giorno dalle ore 16:10 sulle reti Mediaset.