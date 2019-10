Gli appuntamenti con Il Segreto di sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno un tripudio di colpi di scena e rivelazioni un po' inattese. In tali episodi vedremo che Isaac continuerà a essere sulle tracce di Antolina e Alvaro. I due, infatti, si sono dati alla fuga subito dopo l'annullamento inaspettato del matrimonio. L'uomo è intento a vendicare Elsa proprio per il torto subito sull'altare. La donna starà molto male per quanto accaduto e, nonostante proverà a farsi forza, farà una fatica immensa a risollevarsi.

Nel momento in cui apprenderà che Antolina è tornata in città, Isaac si recherà da lei per avere un confronto diretto.

Anche Alvaro, intanto, si rifarà vivo in paese. L'uomo deciderà addirittura di sostenere un incontro con Isaac, durante il quale gli racconterà la verità sulla finta gravidanza di Antolina. Quest'ultima, dal canto suo, si vendicherà di Elsa raccontando a tutti i segreti della sua eredità e di suo padre.

Anticipazioni Il Segreto puntata sabato 5 ottobre: Antolina e Isaac pronti per il confronto diretto

La puntata de Il Segreto di sabato 5 ottobre sarà abbastanza intrigante. L'attenzione, in un primo momento, sarà focalizzata su Marchena. La donna sarà intenta a spostare delle casse quando, improvvisamente, farà una scoperta che non si aspettava minimamente. Nelle mani della giovane perverrà un quaderno appartenente a Prudencio. Senza titubare minimamente, aprirà il diario e incomincerà a leggere tutto il suo contenuto.

La notizia circa il ritorno di Antolina a Puente Viejo, intanto, diverrà virale. Nel momento in cui Isaac verrà a conoscenza della cosa, deciderà di tornare anche lui in modo da poterla affrontare una volta per tutte. La puntata in questione si concluderà lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.

Puntata domenica 6 ottobre: Alvaro parla con Isaac e Antolina si vendica di Elsa

L'episodio successivo de Il Segreto, quello di domenica 6 ottobre, svelerà cosa accadrà durante il tanto atteso incontro.

Anche Alvaro, intanto, deciderà di ritornare e l'uomo si mostrerà disposto a confrontarsi anche con Isaac. Nel corso del dibattito gli rivelerà un segreto inaspettato su Antolina: non è affatto vero che la donna fosse incinta prima del matrimonio. Dopo la divulgazione di tale informazione, la fanciulla perderà completamente il controllo e deciderà di vendicarsi di Elsa.

Per tale ragione, andrà da tutti gli abitanti di Puente Viejo per raccontare la verità su Elsa e sull'eredità di suo padre.

Gli animi, quindi, si accenderanno davvero moltissimo tra i vari protagonisti della soap opera e, molto presto, potrebbero esserci dei risvolti inaspettati.