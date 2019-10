Le anticipazioni relative alla puntata di oggi, martedì 1 ottobre, e domani, mercoledì 2 ottobre, de Il Segreto, rivelano che a Puente Viejo ci sarà qualche piccolo cambiamento per alcuni protagonisti. Il fulcro centrale di tutta la vicenda sarà sempre Elsa e la tragedia che è stata costretta ad affrontare. Dopo essere stata lasciata sull'altare da Alvaro, infatti, la donna cadrà in disperazione. Isaac farà il possibile per aiutarla e per regolare i conti con i colpevoli di questa triste vicenda, ovvero Alvaro e Antolina.

Prudencio, dal canto suo, sarà investito da una ventata di novità e si cimenterà in una nuova attività. Il protagonista entrerà in possesso del locale che apparteneva a Fe e si impegnerà molto in questo progetto. Raimundo, invece, comincerà a mostrarsi molto sospettoso nei confronti di Roberto.

Antolina ed Alvaro spariti nel nulla

La puntata de Il Segreto di martedì 1 ottobre sarà prevalentemente incentrata su Isaac ed Elsa.

Quest'ultima non riuscirà a capacitarsi di essere stata abbandonata sull'altare dall'uomo che credeva di sposare. Alvaro, infatti, dopo essere venuto in possesso di tutti i beni della donna, è scappato via facendo perdere completamente le tracce di sé e lasciando nello sconforto la sua promessa sposa. Isaac, intanto, farà il possibile per trovare Alvaro e Antolina e si preparerà alla resa dei conti con entrambi per vendicare la povera Elsa.

I due, però, sembreranno completamente svaniti nel nulla.

Cambiando leggermente registro, vedremo Roberto escogitare un modo per far sì che Maria riesca ad andare via dalla Spagna insieme ai suoi figli. In seguito ad un bel po' di telefonate, l'uomo riuscirà a trovare una persona disposta ad aiutarlo in quest'impresa alquanto ardua.

Prudencio viene assorbito dal nuovo progetto lavorativo

In merito alla puntata de Il Segreto di mercoledì 2 ottobre, invece, vedremo che Raimundo comincerà a mostrarsi particolarmente sospettoso.

L'uomo si metterà in guardia da Roberto in quanto a credere che stia tramando qualcosa contro Fernando. Mentre continueranno la disperazione di Elsa e i tentativi di Isaac di scoprire dove si siano nascosti Antolina ed Alvaro, per Prudencio ci saranno delle belle novità.

L'uomo, infatti, verrà in possesso del locale che precedentemente apparteneva a Fe. Questa per lui sarà una splendida opportunità per cimentarsi in questo nuovo progetto e tenere la mente occupata.

Tutte le questioni legate al locale lo assorbiranno completamente.