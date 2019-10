Nei prossimi episodi di Upas, verrà dato ampio spazio alla simpatica coppia formata da Guido e Mariella. Il settimanale Telepiù ha svelato che i due si troveranno, loro malgrado, coinvolti in un piccolo giallo dai toni però decisamente leggeri. Mariella, stufa della morosità di Cinzia, deciderà di indagare sulla donna per capire se davvero non possa permettersi di pagare l'affitto della casa, che un tempo apparteneva a donna Lucia.

La Altieri coinvolgerà anche Guido in questa intricata vicenda e i due finiranno per fare una scoperta sconvolgente. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 7 all'11 ottobre, relative a questa misteriosa ma divertente storyline.

Una situazione quasi perfetta

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si troveranno a vivere una splendida fase della loro relazione.

I due, dopo innumerevoli peripezie, si sono finalmente ritrovati e in questo momento stanno crescendo assieme il piccolo Lollino (Lorenzo Schioppa Dumont). Nel frattempo Cerruti (Cosimo Alberti) sta dando loro una mano facendo da baby-sitter al piccolo in modo che la coppia possa risparmiare e mettere da parte qualche soldo. Tuttavia esiste ancora un problema, che sarà causa di forte tensione tra Guido e Mariella, vale a dire il contratto di affitto di Cinzia (Veronica Mazza). La donna non paga ormai da mesi la pigione a Guido, creando non pochi problemi.

I sospetti di Mariella

Mariella non si capaciterà del fatto che il compagno non si decida a chiamare un avvocato per risolvere questa spinosa situazione. La verità è che Guido non se la sente perché prova compassione per Cinzia. La sua ex afferma di essere ancora depressa dopo la fine della loro storia, di conseguenza il vigile non vorrebbe infierire ulteriormente sulla povera donna. Mariella però non si darà per vinta e deciderà di andare a fondo in questa vicenda per capire cosa stia realmente succedendo.

Cinzia nasconde un segreto

Mariella riuscirà a convincere Guido a passare all'azione. I due inizieranno ad indagare su Cinzia e nel farlo riceveranno anche il prezioso aiuto di Don Mario. La coppia si recherà a casa di Cinzia e una volta sul posto scoprirà che la donna, nasconde un segreto. Non vengono forniti dettagli su quale possa essere questo segreto che la donna custodisce, ma è certo che questo complicherà molto la situazione per la coppia.

La delusione di Vittorio

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) sarà sempre più deluso dalla decisione di Alex (Maria Maurigi) e non se ne capaciterà. Nel frattempo quest'ultima avrà modo di fare una chiacchierata con Silvia (Luisa Amatucci) e stavolta potrebbe sfogarsi e dirle tutta la verità su quanto accaduto.