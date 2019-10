Nuovi ed emozionanti episodi de Il Segreto attendono i numerosissimi fan nei pomeriggi del 9 e 10 ottobre prossimi, dove vedremo come proseguiranno le vicende dei protagonisti di Puente Viejo. In particolare le anticipazioni svelano che Isaac, dopo le parole di Alvaro, avrà la conferma anche dal dottor Zabaleta che Antolina era incinta da non più di dodici settimane al momento dell'aborto. Questo farà sì che il carpentiere capirà di essere stato ingannato dalla moglie e si metterà alla ricerca del vero padre della creatura che la donna aveva in grembo.

Continua intanto, la nuova attività di usuraio messa in piedi da Prudencio e, dopo la giovane Lola, anche Severo si rivolgerà al fratello di Saul in cerca di un prestito.

Il segreto trama del 9 ottobre: Isaac trova le prove che incastrano Antolina

Nel corso dell'episodio in onda mercoledì 9 ottobre a partire dalle 16:10 su Canale 5 Isaac, grazie al dottor Zabaleta, troverà la conferma che il figlio che aspettava Antolina non era il suo.

Secondo il medico infatti, al momento dell'aborto, la moglie del Guerrero era incinta da non più di dodici settimane e non da sei mesi come sempre sostenuto. Un vero e proprio inganno quello messo in atto dall'ex ancella che ha usato lo stratagemma della gravidanza per farsi sposare da Isaac. Grazie alla scoperta quindi, il carpentiere avrà in mano una valida prova per chiedere l'annullamento delle nozze, anche se Antolina, nonostante le prove evidenti, continuerà a negare ogni accusa.

Anticipazioni del 10 ottobre: Isaac sulle tracce del padre del bambino di Antolina

Continueranno anche nell'episodio del 10 ottobre le emozioni e i colpi di scena riguardanti ancora la vicenda legata alla scoperta di Isaac.

Il giovane, con l'aiuto di Elsa, deciderà di mettersi alla ricerca del vero padre del bimbo che Antolina aveva in grembo. A Puente Viejo intanto, Prudencio avrà avviato la nuova attività di usuraio e, tra i suoi clienti, vedremo anche Severo che, trovandosi in difficoltà economiche, si rivolgerà all'Ortega per ottenere un prestito.

Nuovi ed avvincenti scenari terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica nel corso dei prossimi episodi, dove come anticipato, vedremo come Antolina cercherà di respingere le accuse del marito.

Solo con il prosieguo delle puntate, scopriremo se il Guerrero riuscirà a scoprire l'identità del vero padre del bambino, fatto questo che potrebbe far cadere tutte le maschere dell'ex ancella. Ricordiamo inoltre che, tutte le puntate de Il segreto già trasmesse su Canale 5, sono disponibili anche sul sito Mediaset Play, dove si potranno trovare diverse clip riguardanti alcuni dei momenti salienti di ogni episodio.